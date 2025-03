Oostende pakt boomsterfte aan met proefproject van Hogeschool Vives: “Via sensoren in de grond weten we hoe vochtig de grond is”

Om de vochtigheid van de bodem te meten rond bomen worden op 25 locaties in Oostende sensoren geplaatst. “Daardoor kunnen we efficiënter het grondwater beheren en zullen er minder bomen sterven”, luidt het.

“Bomen in Oostende gaan gemiddeld maar 7 à 10 jaar mee. Ze sterven soms omdat de bodem te droog of te vochtig is”, schetst schepen Fabrice Goffin (Vooruit). “Vives zal ons gegevens bezorgen over de vochtigheid van de bodem. Dat laat ons toe om gerichter water bij te geven als de grond te droog is of te stoppen met bewatering als de bodem voldoende vochtig is. We zullen besparen op water en de aanplant van telkens nieuwe bomen.” De schepen voor digitalisering Goffin was gecharmeerd door het project ‘Dust’ van Hogeschool Vives omdat de registratie digitaal gebeurt. Als Oostende tevreden is, dan kan er een uitbreiding komen naar nog meer sites in de stad.

Eén van de oorzaken van boomsterfte is te intensieve bemaling. Dan wordt grondwater weggepompt, bijvoorbeeld bij grondwerken. “We geven elk jaar 28 vergunningen voor bemaling. Die hebben een impact op 11 bomen”, luidt het bij de stad.

“Ons systeem koppelt ook meteogegevens en laat toe om de lokale besturen te informeren dat ze niet moeten bewateren als er een fikse regenbui aankomt”

“Het monitoren van de bodemvochtigheid is vaak nattevingerwerk. Wij wilden dit kunnen omzetten naar sensorwaarden en die vervolgens meten”, begint Onderzoeker Noah Debaere van Vives. “Maar die sensoren zijn vaak duur. Daarom hebben we gewoon zelf een sensor en bijhorend systeem ontwikkeld. In de bodem plaatsen we een paal met sensoren op 10, 20, 30 en 40 cm diepte. We kozen net voor die dieptes omdat het kritische niveaus zijn voor de wortels en aanplant van bomen. Die registreren de vochtigheid en temperatuur, sturen de waarden elke 10 minuten naar onze servers waarna we de gegevens verwerken en ze terugkoppelen naar de lokale besturen die vervolgens kunnen bijsturen. Ons systeem koppelt ook meteogegevens en laat toe om de lokale besturen te informeren dat ze niet moeten bewateren als er een fikse regenbui aankomt. Uiteraard zullen ook studenten betrokken worden bij de verwerking van de gegevens, het verbeteren van de hardware of iets dat we over het hoofd zagen. We laten hen er ook aan werken voor bachelorproeven of thesissen.”

Goede resultaten

Vives installeerde al 50 bakjes in Brugge, na de 25 in Oostende volgen er ook nog projecten in Roeselare en Kortrijk. “We zijn zeer tevreden over de eerste resultaten in Brugge. We krijgen de data vlot binnen en moeten niet ingrijpen.” De sensoren zitten in de grond op de begraafplaats Stuiverstraat, in vier zones rondom de begraafplaats, rondom het stadhuis en aan het Stationsplein. Ook de drie oude platanen aan het woonzorgcentrum op de Nieuwpoortsesteenweg worden gemonitord. Het project ‘Dust’ kost de stad niets.