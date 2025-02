Oostende investeert meer dan 60.000 euro in nieuwe bomen en struiken

Stad Oostende is momenteel bezig met grootschalige aanplantingswerken. In totaal worden 486 nieuwe bomen en meer dan 20.000 nieuwe struiken geplant. Een deel van deze werken zijn ook heraanplantingen van bomen en struiken die de voorbije droge (voor)jaren niet hebben overleefd.

“Zones die recent onthard werden zoals de Paasbloemlaan, de Hendrik Serruyslaan, de Langestraat en de begraafplaats Stuiverstraat zullen we nu ook vergroenen door ze te voorzien van nieuwe beplanting”, klinkt het bij het stadsbestuur. De Stad zal dan ook op verschillende locaties nieuwe aanplantingen uitvoeren. Het gaat onder meer om boomvakken die opnieuw worden beplant, bomen in straten die aangevuld worden en heraanplantingen van grote struikmassieven. Dit is ondermeer het geval in Park Nieuwe Koers of in de verkaveling Baanhof.

Door de huidige klimatologische omstandigheden staat de Stad eveneens voor de uitdaging om nieuwe beplanting goed te laten groeien en een evenwicht te vinden tussen goeie bewatering en de droogtestress. Straks starten we daartoe in samenwerking met Vives ook een proefproject met bodemvochtsensoren.

“De komende periode voeren we heel wat aanplantingen uit, overal in Oostende. Je zal in alle wijken dus regelmatig medewerkers in de weer zien met schop en spade. Zij zullen ontharde zones verder vergroenen en nieuwe bomen, planten en struiken aanplanten. Daarbij proberen ze ook telkens de verzorging van het openbaar groen zo goed en evenwichtig mogelijk af te stemmen op de uitdagingen van het klimaat”, zegt burgemeester John Crombez.

De Stad kiest al jarenlang bewust voor zoveel mogelijk inheemse struiken in haar natuurlijke groene ruimtes. Deze dragen het beste bij aan de biodiversiteit, zoals ter ondersteuning van bijen en andere inheemse fauna. In kleinere stedelijke parken worden daarnaast ook sierstruiken aangeplant om de omgeving een extra esthetische meerwaarde te geven.

Er wordt eveneens sterk geïnvesteerd in het beplanten van vakken onder bomen. Al vormen de boomvakken in straten ook een heuse uitdaging. Deze bomen nemen veel water op, waardoor de onderbeplanting vaak last heeft van droogte. Externe factoren zoals het plaatsen van fietsen, vuilzakken, strooizout en hondenuitlaatplekken bemoeilijken ook vaak de situatie. Het blijft wel belangrijk om de boomvakken ook met andere beplanting te vullen in het kader van de biodiversiteit en het uitzicht van het straatbeeld.

Eetbare struiken en bomen

Verder zet de Stad ook in op eetbare struiken en bomen op verschillende locaties. Soorten zoals vlier, duindoorn, rode bes, zwarte bes, honingbes, hazelaar, appel, notelaar en zelfs pecannoot worden aangeplant. Deze eetbare planten worden vooral rond speelpleinen voorzien, zoals aan het Raoul Bonnelplein en de speelpleinen aan De Ballon en Baanhof. Op termijn wil de stad ervoor zorgen dat op elk speelplein noten kunnen worden geraapt. Dit past binnen het beleid om natuur en spelplezier te combineren.

De buffers van het sportpark worden gefaseerd omgevormd naar een meer duurzaam bomenbestand. Waar de oorspronkelijke buffers voornamelijk uit populieren bestonden, kiest de Stad nu voor een diverse aanplanting van inheemse bomen en struiken zoals zwarte els, meidoorn, haagbeuk, kornoelje, bosappel, boskers, eik, lijsterbes, vlier, linde en olm. Dit zal zorgen voor een robuustere en ecologisch waardevollere omgeving.

Ook op de begraafplaats wordt verder geïnvesteerd in een divers bomenbestand. De kinderbegraafplaats werd de afgelopen jaren aangevuld met een koesterweide, klimbomen, plukhagen en paaslelies. Dit voorjaar krijgt de natuurbegraafplaats een aanvulling van twintig bomen. Er worden vier verschillende soorten aangeplant: Haagbeuk, veldesdoorn, winterlinde en zelkova. Deze soorten werden gekozen vanwege hun herfstkleur, contrastrijke bladvorm, bloeiwijze en bijvriendelijkheid.

Langs de Groene 62, ter hoogte van de Konterdam, worden twintig nieuwe bomen geplant. Onder de soorten bevinden zich notelaar, zomereik, winterlinde, boskers en fladderiep.

Zelf een steentje bijdragen

Ook de Oostendenaars kunnen een steentje bijdragen aan een groenere stad! Dat kan eenvoudig door af en toe wat onkruid te wieden in de boomspiegels en de planten daar in de zomer van wat extra (regen)water te voorzien. Met een kleine inspanning maak je een zeer groot verschil en draag je samen met ons bij aan een kleurrijke, groene omgeving waar iedereen van kan genieten!

De totale kostprijs voor de werken bedraagt 63.490,45 euro (incl. btw).