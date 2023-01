Ooievaarspaal voor Kenny’s Paradijs

Zondag werd in het stemmige Kenny’s Paradijs door de Gezinsbond Zerkegem een heuse ooievaarspaal voorgesteld. Het idee kwam er omdat sinds enkele jaren ooievaars gespot worden langs deze waterplas in de Paradijsweg.

De ooievaar, bekend van de eeuwenoude volksverhalen en voorstellingen als babydrager, is een opvallende verschijning die steeds vaker te zien is. Een tijdje terug was hun populatie in het westen van Europa achteruit gegaan. “Maar sinds enkele jaren worden inderdaad ooievaars gespot in Zerkegem”, zegt een verheugde Steve Schaessens, voorzitter van de Gezinsbond Zerkegem. “Ooievaars worden wel eens gekoppeld aan baby’s. Enkele bestuursleden van onze Gezinsbond kwamen daardoor met de suggestie om een ooievaarspaal te plaatsen. Of er nu een babyboom van komt in het dorp weten we niet, maar het is in elk geval een mooie investering voor de natuur. Het nest is te bewonderen vanaf het terras van Kenny’s Paradijs.” (PA)

De ooievaarspaal staat in Kenny’s Paradijs aan de Paradijsweg 59 in Zerkegem. Meer info op www.gezinsbondzerkegem.be