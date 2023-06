Ooievaarsjongen geringd in Zwin Natuur Park: “Sterk verschil in grootte en gewicht”

Tot op vandaag heeft het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist 11 ooievaars geringd. Op twee nesten waren de jongen nog iets te klein en krijgen ze binnenkort een ring om de poot. Het is de eerste keer dat een ooievaarsjong van een zenderooievaar een ring om de poot kreeg. Het gaat om het jong van ooievaar Hadewych, die in 2019 in het park geboren werd.

“Dit jaar verschillen de jonge ooievaars sterk in grootte en gewicht. Het aantal geringde jonge ooievaars ligt in dezelfde lijn als vorig jaar, al zijn er dit jaar iets minder bezette nesten in het park”, aldus directeur Ina De Wasch.

“Het grootste deel van de nesten bevindt zich op kunstmatige nestplatforms. De overige zijn grote takkenplatforms in bomen die soms moeilijk te bereiken zijn. Een hoogtewerker brengt de ringer tot bij de ooievaarsnesten. De jongen worden even uit het nest gehaald en naar beneden gebracht.”

“De ringer controleert de jongen, weegt en meet ze en voorziet ze van een officiële ring aan de poot, dit alles in aanwezigheid van geïnteresseerde bezoekers. In samenwerking met de gemeente Knokke-Heist heeft het park ook een geslaagde ringactie in de Paulusstraat in Knokke-Heist uitgevoerd, bij twee jonge ooievaars. Dit brengt het totaal geringde voorlopig dus op 13.”

Wetenschappelijk onderzoek

Het ringwerk maakt deel uit van het wetenschappelijk onderzoek dat het Zwin Natuur Park in nauwe samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voert. Een belangrijk deel van die samenwerking heeft betrekking op het onderzoek naar de Zwin-ooievaars.

“Vogelkijkers kunnen de code op de ring met behulp van een verrekijker of telescoop aflezen”

Het Zwin Natuur Park herbergt de oudste broedkolonie ooievaars van het land. Sinds enkele jaren voedert het park de ooievaars niet meer bij. De populatie is dus volledig wild en zelfredzaam en dat maakt het interessant voor wetenschappelijk onderzoek.

Code

Op de ring staat een uniek nummer. Voor de ooievaars worden speciale, grote ringen gebruikt. “Vogelkijkers kunnen de code op de ring met behulp van een verrekijker of telescoop aflezen. Daardoor is de kans dat geringde ooievaars worden gemeld veel groter dan bij de meeste andere soorten.”

“Elk jaar probeert het park zoveel mogelijk jongen van een pootring te voorzien. Tot en met 2022 werden er 238 jonge ooievaars op hun nest geringd. Dat leverde al honderden terugmeldingen in binnen- en buitenland op, de verste in Algerije”, aldus Ina De Wasch.

“Een deel van de in het park broedende ooievaars is dankzij hun ring herkenbaar. Ze werden hier vroeger geringd, sommige al ruim 20 jaar geleden. Eén daarvan is de bezenderde ooievaar Hadewijch. Ook in de omgeving van het Zwin broeden diverse ooievaars die ooit in het Zwin werden geringd. Ooievaars vestigen zich bij voorkeur als broedvogel in de omgeving van hun geboorteplaats.”

Livestream

Vanop de ooievaarstoren in het park kunnen bezoekers in hun nesten kijken en komen ze heel dicht bij de ooievaars, zonder ze te storen. Ook van thuis uit kunnen de ooievaars via livestream gevolgd worden. De ooievaars verblijven nog tot begin augustus in het park.

Alle informatie op zwin.be.