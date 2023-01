Onze nieuwste attractie laat zich niet vangen: wie zag ontsnapte Amerikaanse zeearend al?

Onze provincie heeft een attractie die zich maar niet laat vangen: de Amerikaanse zeearend die deze week weer in de buurt van Oostende is gespot. Het indrukwekkend roofdier ontsnapte een jaar geleden in Aalst, maar heeft het al even naar zijn zin in onze provincie. “Het beest heeft de smaak van vrijheid te pakken.”

Begin januari 2022 ontsnapte de Amerikaanse zeearend bij een valkenier in Aalst. De eigenaar contacteerde meteen vogelkenner Stéphane Vandenbulcke om het dier te helpen vangen. De vijftiger uit Spiere-Helkijn helpt al jaren dieren in nood met Wildlife Taxi Team van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en beet zich (figuurlijk) vast in de indrukwekkend zeearend. “Ik ben de roofvogel blijven volgen. Al een jaar is hij nooit van onze radar verdwenen, dankzij waarnemingen van mensen over het hele land.” In het begin ontving hij wel heel vaak foute tips. “Mensen zagen plots overal een zeearend vliegen”, lacht Stéphane.

Slim dier

Het roofdier vloog van Aalst rechtstreeks naar Wallonië, in maart vertoefde hij zelfs even in Frankrijk. “We dachten hem daar te kunnen vangen door lokvallen te zetten met zalm in, zijn lievelingskostje. In België is dat namelijk verboden. Maar tevergeefs, helaas.” (lees verder onder de kaart)

Na zijn buitenlandse expeditie reisde de zeearend via Hollebeke, Beveren, Sint-Niklaas en Welden uiteindelijk door naar West-Vlaanderen, waar hij in april in Beveren-Leie voor het eerst werd opgemerkt. Op diezelfde dag nog trok hij door naar de Westhoek. Voor en tijdens de zomer vertoefde de arend vooral in de regio van Het Zwin, in oktober ging hij even op bezoek bij onze noorderburen. Om dan uiteindelijk in november en december terug te keren naar de buurt rond Oostende.

Begin deze week werd de vogel weer waargenomen in Gistel. Volgens Stéphane kiest de Amerikaanse zeearend zijn verblijflocaties zorgvuldig uit. “Hij zoekt, logischerwijs, locaties op waar water en voedsel in overvloed aanwezig is. Zo werd hij al verschillende keren gespot langs drukke autowegen: hij weet dat door het drukke verkeer daar geregeld dode konijnen en hazen te vinden zijn. Soms kiest hij ook plekken uit waar veel andere roofvogels aanwezig zijn, om dan hun prooien te stelen. Het is een bijzonder slim dier.”

“Het is een uitzonderlijke kans om zo’n beest van dichtbij te zien”

Of we schrik moeten hebben voor onze biodiversiteit? “Dat denk ik niet”, klinkt het. “Deze zeearend heeft nooit geleerd om te jagen. Er zijn het afgelopen jaar nog geen meldingen geweest van kippen die hij bijvoorbeeld zou aangevallen hebben.”

Vrijheid

Stéphane is al jaren actief als vrijwilliger in de dierensector.

De kans dat de eigenaar zijn zeearend weer in de armen kan sluiten, is volgens de kenner klein. “Het beest heeft de smaak van vrijheid te pakken, ik denk niet dat hij zich nog zal laten vangen. Enkel als hij zich zou bezeren of als hij ergens zou vast komen te zitten, maar dat wil de valkenier natuurlijk ook niet. In het begin was hij er het hart van in, maar intussen heeft hij er wel vrede mee genomen.”

Stéphane zal de majestueuze vogel echter blijven tracken. “Het is een uit de hand gelopen hobby. (lacht) Zo’n dier komt hier niet voor in de natuur, zelfs de Europese zeearend is heel zeldzaam. Het is een uitzonderlijke kans om van dichtbij te zien hoe de Amerikaanse zeearend zich gedraagt en hier overleeft. Ook zijn ontwikkeling is fascinerend: zijn kop is steeds witter aan het worden nu hij bijna vier jaar oud is. Het is geweldig.”