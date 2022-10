Ontwerp Desselgemse visvijvers goedgekeurd

De gemeenteraad keurde tijdens de jongste zitting het ontwerp voor de omgevingsaanleg van de visvijvers in Desselgem goed. Naast het creëren van uitkijkpunten, de aanplanting van een boomgaard met evenementenruimte en een gloednieuwe cafetaria omvat het ontwerp ook een fietstoegang langs de Schoendalestraat.

In 2020 stelde de gemeenteraad een landschapsarchitect aan om het natuurgebied van 17 hectare nieuw leven in te blazen. “Het is de bedoeling om meer wandelaars, recreatieve lopers en fietsers aan te trekken”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “De zes vijvers tussen de Schoendalestraat en de Gentseweg deden ooit dienst als zandwinningsputten, maar worden nu gebruikt door vissers en voor kleinschalige natuurbeleving. Er wordt ook ingezet op recreatie, want het bestaande visserscafé maakt plaats voor een gloednieuwe cafetaria.” De tearoom ‘Tegare’ wordt volop gebouwd en zal eind dit jaar al de deuren openen. Ina Libbrecht, die vlakbij opgroeide, wordt het nieuwe gezicht van de zaak. “Het wordt een open bar waar men iets kan drinken of een snack kan eten. In de toekomst zullen we waarschijnlijk ook een lunch aanbieden. Het terras heeft alvast een prachtig zicht op de vijvers.”

Fietsverbinding

Het inrichtingsplan van Buro Bossaert krijgt vorm. Na het archeologisch vooronderzoek worden er riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd met de aanleg van nieuwe nutsleidingen. “Daarnaast zal de aannemer vooroevers en uitkijkpunten creëren, de vijvers ontwikkelen en bomen aanplanten. Er komt ook een boomgaard met evenementenruimte. Bij de cafetaria wordt een parking voor 27 wagens voorzien. De bestaande begraafplaats en de parking daarbij worden ook bij de site betrokken”, aldus Soens. “Er wordt in het plan ook aandacht besteed aan een vlotte fietstoegang langs de Schoendalestraat”, vervolgt milieuschepen Maria Polfliet (CD&V). “Er komen in de toekomst nieuwe doorsteken in de Henri Debrabanderestraat en wijk de Baneik. Dat moeten trage wegen worden waarlangs je het domein kan binnenwandelen. Op die manier moet het domein vlot bereikbaar zijn, want dit wordt dé groene zone in Desselgem.”

De kostprijs voor het project wordt geraamd op zo’n 1 miljoen euro. De aanleg start begin 2023. De werken zullen in fases verlopen en afgerond zijn in 2024. (LV)