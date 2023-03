Ontdek spechten, doortrekkende zangvogels en vroege voorjaarsbloeiers in de Zwinduinen

Op zondagnamiddag 12 maart trekt Natuurexploratie er weer op uit in het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen. Met het zeer wisselvallige weer en vrij lage temperaturen van de laatste dagen is het moeilijk te voorspellen wat de deelnemers tijdens deze natuurwandelling kunnen verwachten qua voorjaarsfenomenen.

Sowieso hebben de eerste voorjaarsbloeiertjes reeds hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes. De natuurexplorators kijken uit naar zandhoornbloem, gewone & vogelmuur, speenkruid, vroegeling, kleine veldkers en klimopereprijs. Zodra de eerste bloempjes er zijn, merk je bij zonnig weer ook de eerste insecten op. Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten, evenals vlindersoorten zoals dagpauwoog en de zeldzaam geworden kleine vos, verschijnen op zoek naar de eerste nectar.

Vroege lente

Maar de vroege lente is ook de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen. Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn, is het veel makkelijker om bijvoorbeeld spechten te zien. Zeker als het zonnetje even wil doorbreken, voelen ze de lentekriebels. Met hun geroffel en roep bakenen ze nu reeds hun territorium af. Net als trouwens jaarvogels als roodborst, winterkoning, zanglijster, kool- en pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen. Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als boomleeuwerik en mogelijks roodborsttapuit en witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De natuur komt in deze periode in lentestemming.

Natuur ontwaakt uit winterslaap

De deelnemers maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als buizerd en sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten.

Indien geen al te koude nachten zijn de gewone pad en bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten.

Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt!Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein in Knokke-Het Zoute. Organisatie: Natuurexploratie – http://www.natuurexploratie.be/. Gids: Patrick Demaecker, 050 51 91 01 of 0475 40 79 29. Deelname: voorinschrijving uiterlijk vòòr 11 uur de dag van de wandeling via website http://www.natuurexploratie.be/. verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro per gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. (DM)