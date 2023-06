Ontdek de tuin van Caroline tijdens Open Tuinen: “Onderbroekentest zegt veel over tuingrond”

Zoals elk jaar doet de tuin van Caroline Blanckaert in De Panne weer mee met het initiatief ‘Open Tuinen’ van de Landelijke Gilden. Bovendien werd haar romantische stadstuin geselecteerd voor de ‘Onderbroekentest’ in het kader van het jaarthema ‘Bodem’.

Sinds Caroline Blanckaert 11 jaar geleden begon met de aanleg van haar stadstuin van 150 m² in de Veurnestraat in De Panne, heeft haar tuin een hele evolutie ondergaan. Haar passie voor de natuur komt tot uiting in deze idyllische kleine tuin met een grote biodiversiteit die vlinders en insecten aantrekt. Deze boeiende biotoop in postzegelformaat is Carolines ‘Tuin van de toekomst’, met een strakke spiegelvijver, elementen van inox en cortenstaal, een terras van antieke vloertegeltjes…

Caroline legt uit: “Omdat onze tuin in De Panne ligt, is het een logische keuze dat we zijn gestart met zandgrond. Opdat de tuingrond meer vocht zou vasthouden, hebben we vanaf het begin loyaal compost toegevoegd. Compost werkt als een spons en houdt het vocht langer vast in de bodem. Wat ten goede komt aan de beplanting in de tuin. Bovendien gebruiken we nu nog elk jaar compost als mulchlaag tussen de vaste planten. Dit werkt isolerend voor de klimaatinvloeden en is onkruidwerend. Compost verbetert ook de bodemstructuur zodat plantenwortels de voedingstoffen beter kunnen opnemen. Als extra isolatielaag gebruiken we een strooisellaag van cacaodoppen en/of kokosvezels. Met bemesting zijn we zuinig. Teveel mest maakt planten slap en kwetsbaar. Een keer per jaar – in het voorjaar, als alles weer gaat groeien en bloeien krijgen ze een toegift van universele en organische meststof. Dit zorgt voor een langdurige voeding op basis van natuurlijke grondstoffen.”

Onderbroek begraven

Een goede en gezonde tuin is rijk aan bodemleven. Dit jaar koos Landelijke Gilden daarom als thema ‘Bodem’. Om te weten hoe gezond de grond is in onze eigen tuinen lanceerde de organisatie een testactie…, de ‘Onderbroekentest’ die het aanwezige bodemleven zichtbaar maakt. “Een gezonde bodem is een hongerige bodem”, weet Caroline. “Verschillende beestjes zoals wormen, schimmels en bacteriën zorgen ervoor dat planten goed kunnen groeien. Om te weten hoe het gesteld is met het bodemleven in onze tuin doen we dus ook mee met de onderbroekentest! Hoe meer leven in de bodem, hoe sneller de onderbroek is opgegeten! Eind april hebben we een witte nieuwe katoenen onderbroek begraven. Bodemdiertjes, schimmels, bacteriën en diverse organismen werken samen om dood plantenmateriaal te verteren tot voedingsstoffen voor de groeiende planten. Voor hen is een katoenen onderbroek een feestmaaltijd! We laten de bodembeestjes 60 dagen hun werk doen, en dan leggen we de onderbroek voorzichtig weer bloot om te zien hoe actief het bodemleven in onze tuin is. Is de onderbroek aangevreten? Of blijft er niets van over? Dan is het goed gesteld met onze tuin. In het slechtste geval is de onderbroek nog intact. Dan is er dringend werk aan de winkel! Het resultaat komen we te weten tegen 24 juni, wanneer we de onderbroek weer opgraven!”

Over het resultaat zal Caroline uitgebreid vertellen tijdens de Opentuindagen. Bezoekers krijgen tips en advies over hoe je je tuin de beste verzorging kunt geven.

Caroline zet de tuinpoort open voor ‘Open Tuinen’ op 24 en 25 juni, van 10 tot 18 uur. Inkom: 2 euro, inclusief gezellige babbel rond de koffietafel! Latere data: 13 augustus en 3 september. Adres: Veurnestraat 271, De Panne. Info www. tuinvandetoekomst.be/tuinen/caroline-en-cris.