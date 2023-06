Ongewone bezoeker voor Kortrijks gerechtsgebouw

Donderdagmorgen werd in de Kortrijkse Beheerstraat een ongewone bezoeker waargenomen in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe gerechtsgebouw. Het was dan ook even schrikken voor een van de medewerkers toen deze plotseling voor het gebouw oog in oog kwam te staan met een marter die voor het gerechtsgebouw zich probeerde een weg te banen tussen het drukke verkeer.

Meteen werd actie ondernomen door de medewerker en werd het verkeer even stilgelegd om het diertje veilig de Beheerstraat verder te laten oversteken. Ondertussen was ook een tweede medewerker, van de dienst toezicht en beheer van Justitie, ter plekke gekomen nadat hij eveneens het diertje had opgemerkt.

“Aanvankelijk dacht ik dat het ging om een opgezet dier die bij wijze van grap midden de rijweg was geplaatst”, reageert de medewerker. “Het was pas toen plotseling het hoofdje van het dier begon te bewegen dat ik door had dat het om een echte marter ging. Nadat we het diertje veilig over de rijweg hadden geloodst en het zich schuil hield achter een reclamebord ter hoogte van een appartementsgebouw, belde ik de brandweer.”

De brandweer spoedde zich ter plaatse en kon doormiddel van een laken en een net het diertje snel vangen, waarna de marter werd overgebracht naar het dierenopvangcentrum. (BRU)