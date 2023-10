Onderzoek bij parket naar zware milieuvervuiling in Torhoutse beken

In de Torhoutse deelgemeente Sint-Henricus worden ingrijpende maatregelen genomen om de zware vervuiling in de Paleputbeek en Spanjaardbeek aan te pakken. Sinds een week drijft een film van een olieachtige substantie in het water en hangt een zware, doordringende mazoutgeur in de buurt.

De oorzaak werd intussen gevonden maar nu is men volop bezig om de overlast te beperken. “In het water wordt zoveel mogelijk opgezogen met absorberende kussens en wordt de opgevangen brij verwijderd”, zegt schepen van milieu Elsie Desmet. “Maar het product zit ook in de vegetatie langs de beek en sinds vrijdag wordt die een stuk weggegraven.”

De zware milieuvervuiling werd begin vorige week ontdekt door bewoners in de Ieperse Heerweg in Torhout. Daar ligt de Spanjaardbeek. Zij hadden al enkele dagen last van een mazoutgeur die steeds sterker werd. “Het werd steeds doordringender en onze huizen zaten vol met de geur”, meldden ze. “De stank was uiteindelijk niet meer te harden. We kregen er koppijn van.” De brandweer en Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) trokken vorige week op onderzoek. Er werd ontdekt dat de vervuiling enkele kilometers eerder begon, in de Paleputbeek in Sint-Henricus. Dat vervuilde water stroomde naar de Spanjaardbeek en ging enkele kilometers verder dan over naar de Krekebeek, op grondgebied Kortemark. Ook daar werd de vervuiling opgemerkt.

Lozing van buis

Nu, een week later, drijft er nog steeds een film op het water en hangt er nog steeds een geur. “De oorzaak werd intussen wel gevonden”, zegt schepen van Milieu Elsie Desmet. “Het ging om een buis afkomstig van een bedrijf dat het vervuilende product loosde in de Paleputbeek. Die buis werd meteen dichtgemaakt. Er werd een controle uitgevoerd op dat bedrijf maar hoe het product geloosd werd is nog onduidelijk. Ook over welke olieachtige substantie het gaat wordt nog onderzoek gedaan. De stookolieketel op dat bedrijf was alvast in orde. Momenteel kunnen we dus nog niet zeggen of het om een bewuste of onbewuste lozing gaat. Er werd een pv opgesteld en het is nu het parket dat verder onderzoek voert. In ieder geval gaat het om een zware vervuiling en neemt iedereen de zaak ernstig.”

Afgraven vegetatie

Dat blijkt nu ook uit de maatregelen die genomen worden om de vervuiling op te lossen. “De bron werd dan wel dichtgemaakt, de vervuiling is er nog steeds”, vervolgt Elsie Desmet. “Op verschillende plaatsen in de beken liggen absorberende kussens die het koolwaterstof vasthouden. Daarbij wordt alles dan opgezogen, ook de bruine brij die achterblijft bij de kussen. Anderzijds merkten we vrijdag op dat de zware geur ook blijft hangen omdat het product in de grassen, struiken en vegetatie op de oevers van de beken blijft plakken. Sinds vrijdag worden er daarom maaiwerken uitgevoerd en wordt die vegetatie afgegraven. Simpel is dat niet, want de beken liggen midden in de weilanden. Het afgegraven maaisel wordt daarna ook meteen verwijderd. Beetje bij beetje hopen we het probleem zo op te lossen. Er is alvast een goede samenwerking tussen onze stadsdiensten, de provincie, de Vlaamse Milieumaatschappij, de brandweer en politie. Iedereen ziet de ernst in van deze vervuiling.” (JH)