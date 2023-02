Ondanks ‘gezaag’ velt burgemeester oudste eik: “Was het mijn boom niet, dan had daar geen haan naar gekraaid”

De ‘beruchtste boom’ van Langemark-Poelkapelle is niet meer. Burgemeester Dominique Cool (N-VA) heeft zijn oude eik geveld en dat maakt hij zelf bekend. Met een sneer naar de oppositie en boomactivisten, die de verleende kapvergunning in vraag stelden. “Anders moest ik een dwangsom betalen”, aldus Cool, die foetert over bijkomende juridische kosten en “misplaatste achterklap”.

Een eik bij een wijk in het dorpje Poelkapelle bleek een doorn in het oog van buurtbewoners. Een koppel klaagde over schade en hinder door de boom, die tegen hun omheining stond. Het aangrenzend perceel is eigendom van Dominique Cool. De burgemeester woont vlakbij aan de overkant van de Brugseweg, en had vorig jaar het perceel gekocht, met daarop een leegstaand huis en de omstreden eik.

Kapvergunning

De eerste kapvergunning, die Cool aanvroeg “uit sympathie voor de buren”, werd geweigerd door zijn schepencollege. De burgemeester herhaalde zijn aanvraag, dit keer met een ondertekend bezwaarschrift van de buren, waarop de kapvergunning wél werd verleend. Tegen het advies van de betrokken gemeentedienst, die stelde dat “de natuurwaarde van de nieuw aan te planten bomen altijd een stuk kleiner zal zijn dan die van de huidige boom, die al een behoorlijke omvang heeft.”

De ‘beruchtste boom’ van Langemark-Poelkapelle is niet meer. © TP

“Die eik is van hetzelfde geboortejaar als Queen Elizabeth II: 96 jaar oud en pas nu komen er klachten” – oppositieraadslid Nicole Louwagie (cd&v)

“Zo’n boom neemt heel wat CO2 op. Om hetzelfde effect te bekomen, moet je volgens een boomtaxateur 200 tot 300 nieuwe bomen planten. Benieuwd of de eigenaar dit zal doen”, opperde oppositieraadslid Nicole Louwagie (cd&v) eind vorig jaar. Ze benadrukt de ouderdom van de eik: “Die is van hetzelfde geboortejaar als Queen Elizabeth II: 96 jaar oud en pas nu komen er klachten”, klonk het sceptisch.

Na een verhitte discussie in de gemeenteraad mengde de Brugse boomactivist Ivan De Clerck zich in het debat. “De eik is waarschijnlijk een van de oudste bomen in de streek. Na de Eerste Wereldoorlog stond hier bijna geen enkele boom meer recht”, aldus De Clerck. Omdat hij de kapvergunning juridisch niet meer kon aanvechten, hoopte hij de eik nog te redden door druk uit te oefenen via Vlaanderen, laat je bomen leven, zijn Facebookpagina met meer dan 12.000 volgers.

Burgemeester Dominique Cool (N-VA). © TP

“Boomschurken”

“De beruchtste boom uit onze gemeente is geveld”, verkondigde Cool dinsdagavond via zijn persoonlijk Facebookprofiel. Daarbij nam hij geen blad voor de mond. “Misplaatste achterklap en gezaag”, zo noemt Cool de kritiek van “de katholieke belleman en kompanen”.

“De hele parochie en omliggende moesten en zouden weten welke boomschurken wij wel niet zijn”, fulmineert hij. “Met leugenachtige insinuaties als zou de boom moeten wijken voor een verkaveling. Die boom stond daar ideaal, als we onze grond bijtijds zouden verkavelen. Zelfs het kleinste kind dat de situatie ter plaatse bekijkt, ziet dat je daar helemaal achteraan nooit kunt ontsluiten met een weg, zoals valselijk werd geïnsinueerd.”

“Ik heb onlangs nog een meerstammige boom gepland in mijn achtertuin en er een deel onthard, maar daarover wordt niks gezegd” – burgemeester Cool

Volgens Cool werd hij veroordeeld tot de kap, na een juridische procedure door de buren. “Anders moest ik een dwangsom betalen van 100 euro voor elke dag, dat de eik bleef staan”, stelt de burgemeester, die klaagt over bijkomende juridische kosten en een “vuil politiek spel”. “Ik heb onlangs nog een meerstammige boom gepland in mijn achtertuin en er een deel onthard, maar daarover wordt niks gezegd. Was het mijn eik niet, dan had daar geen haan naar gekraaid”, besluit hij. (TP)