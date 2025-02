Omgevingsvergunningsaanvraag kleiputten Aalbeke opnieuw op tafel

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de kleiontginning in Aalbeke zorgt opnieuw voor beroering. Aannemingen Bosschaert waagt een tweede poging na een stopgezette aanvraag in 2014. Dit hernieuwde initiatief stuit op massaal protest van buurtbewoners, politieke partijen en milieuorganisaties. Terwijl de gemeenteraad zich over de kwestie boog, zijn al honderden bezwaarschriften ingediend en vond een grote protestactie plaats. Op 4 februari stopte de bezwaarperiode. Het stadsbestuur zal op 7 februari haar advies verlenen aan de Bestendigde Deputatie van de Provincieraad.

Het dossier rond de kleiputten in Aalbeke sleept al sinds 2014 aan. Aannemingen Bosschaert diende toen een aanvraag in om de kleiput, gelegen op het kruispunt van de Doomanstraat en de Papeyeweg, te ontginnen. Dit leidde tot hevig protest onder de buurtbewoners, waardoor het project uiteindelijk werd stopgezet.

Eind 2024 kwam de aanvraag echter opnieuw op tafel. Dit zorgde onmiddellijk voor verzet onder de omwonenden en milieuorganisaties. Op maandag 13 januari 2025 werd een druk bijgewoonde infovergadering georganiseerd in het OC van Aalbeke, waar de emoties hoog opliepen. Op 26 januari werd een protestactie gehouden op de plaats van de geplande ontginning, waarbij honderden mensen aanwezig waren. De betrokkenheid van de bevolking is groot, mede door de hoge aantallen handtekeningen en bezwaarschriften.

Nieuwe vergunningsaanvraag en lopende adviezen

Bosschaert diende de omgevingsvergunningsaanvraag opnieuw in op 19 december 2024. Er lopen openbare onderzoeken in Kortrijk van 30 december 2024 tot 3 januari 2025 en van 6 januari 2025 tot 4 februari 2025. In totaal werden 11 instanties om advies gevraagd, waarvan er 5 al advies hebben verleend. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie West-Vlaanderen (POVC West-Vlaanderen) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verleenden geen advies.

Adviezen die al zijn verleend: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) – gunstig adviesAgentschap Landbouw en Zeevisserij (West-Vlaanderen) – gunstig adviesVlaamse Overheid – Departement Omgeving (stedenbouwkundig advies) – gunstig advies Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) – gunstig adviesAgentschap Landbouw en Zeevisserij (West-Vlaanderen) – gunstig adviesVlaamse Overheid – Departement Omgeving (stedenbouwkundig advies) – gunstig advies Adviezen die nog moeten volgen: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie West-Vlaanderen (POVC West-Vlaanderen) (43 dagen over om advies te verlenen)Vlaamse Milieumaatschappij (Advies grondwater West-Vlaanderen) (3 dagen over)Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht) (3 dagen over)Stad Kortrijk (3 dagen over)Vlaamse Overheid – Departement Omgeving (Natuurlijke rijkdommen) (3 dagen over)Provincie West-Vlaanderen (Provinciale Dienst Waterlopen) (3 dagen over) Provinciale Omgevingsvergunningscommissie West-Vlaanderen (POVC West-Vlaanderen) (43 dagen over om advies te verlenen)Vlaamse Milieumaatschappij (Advies grondwater West-Vlaanderen) (3 dagen over)Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht) (3 dagen over)Stad Kortrijk (3 dagen over)Vlaamse Overheid – Departement Omgeving (Natuurlijke rijkdommen) (3 dagen over)Provincie West-Vlaanderen (Provinciale Dienst Waterlopen) (3 dagen over) Stad Kortrijk zal op 7 februari haar advies overmaken aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, die uiterlijk op 18 april een beslissing moet nemen.

Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 20 januari werd uitgebreid gedebatteerd over de aanvraag. Marniek De Bruyne (Vlaams Belang) had een interpellatie ingediend: “Tijdens de infomeeting in het OC in Aalbeke werd duidelijk dat de klei in Aalbeke niet ideaal is, waarom willen ze dan doorzetten met dit project?” vroeg hij. “Het is een beetje een zwaard van Damocles dat boven het hoofd van de mensen in Aalbeke hangt. Het zou toch jammer zijn mochten we het ‘Toscane van Kortrijk’ laten uitgraven? Wij vragen als fractie aan het schepencollege om deze aanvraag negatief te beoordelen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker (TBSK) reageerde daarop: “Ik was ook op de buurtvergadering en was even ontsteld van de massale opkomst en emoties die naar boven kwamen. Dat onderstreept de ernst van het dossier. Ik vind het heel jammer dat de aanvrager, gezien de gevoeligheid en geschiedenis van het project, geen initiatief neemt om zelf een infovergadering te organiseren. De aanvraag plaatst ons voor dezelfde uitdaging als tien jaar geleden. Wij doen geen overhaaste uitspraken en willen ons advies zorgvuldig onderbouwen. Tegen uiterlijk 7 februari zullen wij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad inlichten.”

“Jammer dat Bosschaert geen initiatief neemt om zelf een infovergadering te organiseren” -Hannelore Vanhoenacker, Schepen van Ruimtelijke Ordening (TBSK)

Tine Soens (Vooruit) voegde eraan toe, namens de socialisten: “Ik ben afkomstig van Aalbeke en ken de buurt goed. Wij zijn met Vooruit Kortrijk ook heel bezorgd. Het gaat dan ook over de vele vrachtwagens die in de straat zouden passeren. De buurt vraagt zich ook af wat er met de kleiput zal gebeuren eens alles ontgonnen is. Welke materialen zullen er allemaal in terechtkomen?.”

Vanhoenacker erkende die bezorgdheden: “Men spreekt van pieken tot 80 vrachtwagens per dag. Wij blijven uiteraard ook bezorgd over de overdruk op die landelijke weg. Qua nabestemming: die is agrarisch bedoeld. We moeten zeker de garantie krijgen dat er geen vervuilde gronden komen nadien.”

Bezwaarschrift oppositiepartij Groen

Naast het gemeenteraadsdebat diende oppositiepartij Groen een uitgebreid bezwaarschrift in. Enkele van hun voornaamste argumenten zijn de volgende: “de eerste aanvraag in 2014 werd niet toegestaan, en de nieuwe aanvraag verschilt nauwelijks van de vorige, waardoor deze niet ontvankelijk zou mogen worden verklaard; veel elementen in de aanvraag zijn onvoldoende onderbouwd of ronduit fout, zoals het ontbreken van een degelijk bodemonderzoek en een mobiliteitsstudie; Groen benadrukt het belang van natuurbehoud en waarschuwt voor de ecologische impact van de ontginning.”

“Een groot aantal goed onderbouwde bezwaarschriften zal meer juridische impact hebben dan een petitie” -Marleen Dierickx, gemeenteraadslid (Groen)

Marleen Dierickx, gemeenteraadslid voor oppositiepartij Groen verklaart het bezwaarschrift van de partij: “Het partijbezwaar van Groen Kortrijk is ingediend. Een petitie met honderden handtekeningen is een duidelijk signaal van grote betrokkenheid, maar een groot aantal bezwaarschriften, zeker als die goed onderbouwd zijn, zal meer juridische impact hebben.”

Stand van zaken bezwaarschriften en beslissing

Op 3 februari werd een petitie met 1.245 handtekeningen en een bundel met 422 handgeschreven bezwaarschriften overhandigd in het stadhuis van Kortrijk aan schepen Vanhoenacker en burgemeester Vandenberghe. Daarbovenop werden net geen 300 online bezwaarschriften ingediend. De deadline voor bezwaarschriften was 4 februari. De uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie, die uiterlijk op 18 april een uitspraak zal doen over de vergunningsaanvraag.