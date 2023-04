Olievervuiling verwijderd uit Brugse Ringvaart

De olie die geloosd werd in de Brugse Ringvaart, is verwijderd. Dat meldt de Brugse milieuschepen Franky Demon. Urenlang lag het scheepvaartverkeer stil. Binnenschepen mogen opnieuw de Ringvaart gebruiken.

Donderdagavond werd ernstige olievervuiling vastgesteld in de Brugse Ringvaart, tussen de Gentpoort en de Dampoort. Het scheepvaartverkeer lag stil tot vrijdag in de late namiddag. De Scheepvaartpolitie onderzoekt de oorzaak van de verontreiniging. Het is nog niet duidelijk of die accidenteel is of dat er moedwillig olie geloosd werd.

Zwemzone

De Brugse brandweer en Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen hebben samen urenlang de olievervuiling opgeruimd. Op een bepaald moment strekte de vervuiling zich uit tussen de Dampoort en de Gentpoort. Het vervulde water werd richting zee getrokken en tegengehouden aan de Dampoort.

Tegelijkertijd vrijwaarde de brandweer de zwemzone aan de Coupure door een absorberende wand te plaatsen. Inmiddels is de klus geklaard, de vervuiling is verwijderd, het scheepvaartverkeer is weer toegelaten.

Hoewel er donderdagavond en vrijdagochtend een scherpe geurhinder waar te nemen was, was er volgens burgemeester Dirk De fauw op geen enkel moment een risico voor de volksgezondheid.

