Officiële opening van uitbreiding Ledegemse Meersen is voorzien op zaterdag 5 juli

De officiële opening van de uitbreiding van de Ledegemse Meersen is voorzien op zaterdag 5 juli. Burgemeester Bart Dochy (Lijst Brugemeester) maakte dat bekend tijdens de gemeenteraad in Ledegem. “De datum voor de officiële opening moest al twee keer worden verplaatst”, klinkt het. “De aanleg is nog altijd bezig. Door de zeer natte weersomstandigheden vorig jaar verloopt het niet zo gemakkelijk.”

De Ledegemse Meersen moesten eigenlijk in september zijn afgewerkt. Het terrein situeert zich tussen de Papestraat, Kezelbergroute en Heulebeek. Met het project van de provincie komt er meer ruimte vrij voor water en zachte recreatie. De provincie kocht veertien hectare grond.

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie goed. Hiervoor voorziet de gemeente 280.000 euro. “We doen dat samen met de provincie en met subsidies”, zegt de burgemeester.

Langs de oude spoorwegroute komt er ook een parcours voor mountainbikers.