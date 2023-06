Oeverzwaluwen vinden een thuis op breekwerf De Brabandere

Voor de eerste maal hebben een 25 à 30 koppeltjes oeverzwaluwen een thuis gevonden op de breekwerf van Eco Materials De Brabandere op het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne.

Met de goedkeuring van Paul De Brabandere zijn hun nesten veilig tot eind september. “Dit is echter geen duurzame oplossing”, meent Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde ‘Little Birdies’. “Wij hebben al meermaals gevraagd aan de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) om een duurzame oplossing te voorzien bij de waterputten op de oude site van de Suikerfabriek, helaas zonder gevolg. Sinds het jaar 2010 waren de oeverzwaluwen al 5 keer welkom in de Betoncentrale van De Brabandere. Dit was naargelang er een voldoende grote en hoge ‘berg’ breekzand aanwezig was om er hun nestgangen te kunnen inbouwen. Maar omdat de rotatie van de materialen zo vlug gaat, lukt dit daar niet meer. Dus, met wat kleine inspanningen kan een industrieterrein toch nog van nut zijn voor wilde vogels en zoogdieren. Momenteel zijn dit voor hen kale en woeste omgevingen. Natuurinclusief investeren overal waar er gebouwd wordt zal op termijn bijdragen tot een ieders welzijn.”