Oekraïense beren Trishka en Sandra aangekomen in De Zonnegloed: “Ze vertonen trauma’s en stress, maar nu kunnen ze eindelijk genieten van hun verdiende rust”

De beren Trishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. Gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. In sanctuary De Zonnegloed krijgen ze permanent onderdak. Maandagnamiddag arriveerden de dieren in hun nieuwe en laatste thuis.

Trishka en Sandra zijn twee beren die afkomstig zijn uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebieden. Alle dieren die nog leefden werden daar geëvacueerd. “Het menselijk lijden is verschrikkelijk groot, maar ook dieren zijn het slachtoffer van deze wrede oorlog. Tal van dierentuinen en opvangcentra zijn al gebombardeerd. Op sommige plaatsen zijn dieren doodgeschoten, ontsnapt of dreigen ze te verhongeren. Op minstens één plaats werden dierenverzorgers doodgeschoten tijdens hun poging om dieren te voederen. “Doordat de stad zwaar getroffen werd door de oorlog in Oekraïne en er aanhoudende bombardementen aan de gang waren, bevonden de dieren zich in een schrijnende toestand. Hierdoor moesten deze beren dringend geëvacueerd en naar een veilige plek gebracht worden”, vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke De Zonnegloed.

Quarantaine

“Samen met tal van opvangcentra uit heel Europa doen we wat we kunnen. Wekelijks is er internationaal overleg en worden er dieren weggehaald uit het oorlogsgebied. Omdat de dieren vaak niet over de juiste papieren en vaccinaties beschikken, moeten ze drie maanden in quarantaine verblijven. Dat maakt voor het Natuurhulpcentrum – dat voor België de transporten regelt – de quarantaine tot een soort flessenhals. Via de Vlaamse dienst Dierenwelzijn deden ze daarom een oproep naar alle dierentuinen om – indien mogelijk – quarantaineruimtes ter beschikking te stellen. Pret- en dierenpark Bellewaerde reageerde positief op deze oproep en dus kan het NHC alles in werking stellen om een volgende lading dieren op te vangen.”

Bruine beer Trishka © LBR

De beren Trishka en Sandra konden eerder even in Polen verblijven en hebben dan drie maanden hun quarantaine uitgezeten in Bellewaerde in Ieper. “De dieren hebben sinds het bombardement in Oekraïne er een lang traject op zitten. Van de dierentuin in Oekraïne gingen ze naar een tijdelijk onderkomen in Polen. Daar zijn ze opgehaald door het Natuurhulpcentrum waar we vaak mee samenwerken. Daarna zijn ze gelukkig kunnen ondergebracht worden in Bellewaerde voor hun quarantaine, omdat wij geen plaats meer hadden. Wij hadden slechts één vrije kooi op dat moment. In juli 2022 is onze bruine beer Berros jammer genoeg overleden, waardoor we nu wel twee beschikbare kooien hebben”, zegt Karel. “Nadat Trishka en Sandra uit hun wettelijke quarantaine periode werden vrijgegeven, werden ze overgebracht naar het Natuurhulpcentrum om de administratie afgewerkt te krijgen. Nu zijn ze eindelijk bij ons en krijgen ze een permanente verblijfplaats. Trishka en Sandra kunnen nu eindelijk genieten van hun welverdiende rust.”

Winterslaap

Trishka en Sandra zijn broer en zus en zijn 7 jaar. Mannetje Trishka weegt zo’n 300 kilo en zus Sandra tussen 150 à 200 kilo. “In welke toestand de dieren zijn, weten we nog niet zo goed. Zelf hebben we nog niet met de dieren gewerkt, maar volgens NHC doen ze het goed. Ze vertonen wel trauma’s en stress naar mensen.” Bij aankomst werden de dieren getrakteerd op enkele stukken fruit. “Het was toch weer even spannend. Wat er met de beren zal gebeuren nu ze bij ons zijn? We hopen vooral dat ze gelukkig zullen zijn. Eerst zullen ze enkele dagen kunnen genieten van de rust. Vanaf woensdag zullen ze in het buitenverblijf kunnen. We zullen alles op alles zetten dat elke beer de kans krijgt om in winterslaap te gaan, daarom mochten de beren ook niet veel later arriveren. Onze beren die hier ook nog maar een paar jaar zijn, doen hun winterslaap al na de goede zorgen. Ze zullen niet onmiddellijk samen zijn met de andere twee beren Mimi en Uli. We zullen de beren elk een afzonderlijk deel geven van het verblijf zodat ze niet rechtstreeks met elkaar in contact hoeven te komen”, zegt Karel. Bezoekers zullen Trishka en Sandra voorlopig enkele kunnen bewonderen vanop videocamera’s die de binnenverblijven filmen.

Bruine beer Trishka © LBR

Mimi en Uli

In 2014 arriveerden de beren Elena en Arda in De Zonnegloed. Ze waren afkomstig uit een kweekcentrum in Bulgarije. Arda overleed in 2015 en Elena in 2019. In 2016 kwam bruine beer Berros uit Spanje. In juli 2022 moesten ze het dier laten inslapen door een vergevorderde vorm van artrose. Mimi en Uli kwamen in 2019 in De Zonnegloed. De dieren zaten opgesloten in een kleine kooi in Albanië en waren uitgehongerd. Trishka en Sandra zullen stapsgewijs in contact worden gebracht met Mimi en Uli.

“Eerst zullen we ze elkaar laten horen zodat ze weten dat ze er zijn. Daarna zullen ze elkaar kunnen zien met tralies ertussen. De volgende stap is samen, maar afgescheiden in het buitenverblijf. Uiteindelijk voegen we de beren samen in het buitenverblijf met alle deuren open, zodat we hen kunnen scheiden wanneer dat zou nodig zijn”, zegt dierenverzorger Bart.

Bruine beer Sandra © LBR