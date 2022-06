Oekraïense beren aangekomen in Bellewaerde Park

Sanctuary De Zonnegloed vangt al enige jaren drie bruine beren op in Vleteren, buurgemeente Ieper heeft er nu ook twee. Tijdelijk. Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en worden twee maand weg van het publiek in quarantaine gehouden in het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde. Een unieke ervaring voor de dierenverzorgers. “Het zijn schitterende, gigantische beesten, die toch lijken op knuffeldieren.”

205 en 135 kilogram. Zo zwaar wogen de zeven jaar oude bruine beren Tishka en Sandra bij hun aankomst vrijdag in Bellewaerde. “We hebben hen hier op de weegschaal gezet”, zegt hoofddierenverzorger Pieter Vercruysse. “Op basis van hun gewicht kunnen we met een diëtist hun voederschema opstellen. Beren eten alles, maar de verschillende soorten voeding moeten natuurlijk in de juiste verhouding zijn.”

Nooit eerder kregen de dierenverzorgers van Bellewaerde beren onder hun hoede, maar ze bereiden zich al een poos voor. “Ons luxe quarantaineverblijf voor leeuwen en tijgers bleek geschikt voor deze dieren, die op de vlucht moesten door oorlogsdreiging in een Oekraïense zoo”, aldus Pieter. “We hebben wel wat aanpassingen gedaan, waaronder de plaatsing van stevige klimconstructies, die zeshonderd kilogram aankunnen, en twee slaapboxen die lijken op een hol, waar ze zich kunnen terugtrekken. Bodembedekking hebben we nog niet voorzien, omdat ze al heel hun leven beton gewoon zijn in die zoo. We zullen hun verblijf op hun tempo geleidelijk aankleden met zand, aarde, hooi, schors en boomstammen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.”

Lang blijven de beren niet. Na de quarantaineperiode vertrekken ze naar Wildwood Trust in Engeland, waar ze zullen verblijven tot het veilig is om terug te keren naar Oekraïne.

Niet voor het publiek

Omdat Oekraïne geen lid is van de Europese Unie, is het volgens de Animal Health Law verplicht om deze dieren drie maanden in quarantaine te plaatsen. Een maand hiervan werd al uitgevoerd in Polen, de laatste twee maanden starten nu in Bellewaerde. “Deze periode maakt het mogelijk om de dieren van dichtbij dagelijks te observeren en de nodige testen uit te voeren in een gecontroleerde omgeving. Bij het optreden van eventuele ziektesymptomen kan hierdoor meteen ingegrepen worden,” vertelt Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde.

Uit de eerste bevindingen blijken de beren fysiek gezond. “We gaan ook hun mentaal welzijn na”, zegt Pieter. “De kooi uit tralies in hun zoo was amper dertig vierkante meter groot en bezoekers konden langs drie zijden om hen heen wandelen, precies een aquarium of vogelkooi. Het zijn fenomenen, die een eeuw geleden ook in ons land bestonden, maar nu gelukkig niet meer.”

“Hier zijn we katachtigen en apen gewoon. Nooit eerder zag ik zulke beren. Het zijn schitterende, gigantische beesten, die toch lijken op knuffeldieren. In tegenstelling tot katachtigen kunnen ze bepaalde handelingen doen met hun poten, maar niet zo goed als apen. Het is kluchtig om hen bezig te zien.”

Parkbezoekers krijgen hen niet onder ogen, omwille van de quarantaine. Toch vangt het park hen op. “Iedereen is geraakt door de beelden van die oorlog. Wij hebben nooit getwijfeld om dit te doen. Dieren helpen, zit in het DNA van ons familiepark. Dit is onze bescheiden bijdrage”, besluit Pieter. (TP)