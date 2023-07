North Seal Team wordt vzw: “Meer inzetten op educatie en vorming”

Zaterdagmiddag werd in watersportclub Surfing Elephant de vzw North Seal Team boven de doopvont gehouden. “Door de overgang van een feitelijke vereniging naar een vzw hopen we niet alleen op meer erkenning, maar ook op sponsoring van overheden en privé-instanties. We willen meer dan ooit inzetten op educatie en vorming”, zegt oprichtster en initiatiefneemster Inge De Bruycker.

In maart 2020 – in volle coronatijd – merkte Inge De Bruycker een zeehondje op aan de westelijke strekdam in Oostende. Het trof haar hoe dicht voorbijgangers de wilde dieren benaderden, en trok meteen de wacht op. Dat leidde tot de oprichting van een burgerinitiatief onder de naam ‘Oostende, hoeders van de zeehondjes’, in oktober ’20 omgedoopt tot North Seal Team.

Aanvankelijk werd er gewerkt onder de vleugels van de Proper Strand Lopers, die ook haar zetel heeft in Oostende. Als feitelijke vereniging kreeg het team van deze vzw de nodige administratieve en logistieke ondersteuning, alsook een vertegenwoordiging binnen de West-Vlaamse Milieufederatie en de Bond Beter Leefmilieu. “Al van bij de aanvang kwamen we geregeld in contact met Sea Life Blankenberge, en door onze bloeiende werking ook met mariene wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Op zoek naar steun en middelen om onze werking te optimaliseren, werd er tevens toenadering gezocht met diverse overheidsinstanties”, vertelt Inge.

Sensibiliseren en informeren

Zo is het streefdoel om over de hele kust uniforme richtlijnen te hanteren en deze kenbaar te maken aan de hand van borden en sensibilisering in overleg met alle betrokken partijen. “Tijdens de drie jaar werking als een feitelijke vereniging, zijn de noden – en de daarmee gepaard gaande opdrachten voor ons team – almaar duidelijker geworden. Deze werden ondertussen opgenomen in de doelstelling van onze vereniging, verschenen in het Staatsblad van 29 mei”, aldus Inge. De vzw North Seal Team was daarmee een feit.

De vzw wil met alle mogelijke middelen sensibiliseren en informeren hoe zich te gedragen ten opzichte van een rustende zeehond op het strand. Daarbij horen zowel de verkoop van gadgets als het organiseren van lezingen. De kersverse vzw wenst daarnaast ook meer in te zetten op educatie en vorming. “Er is uiteraard de vorming en opleiding van de eigen vrijwilligers, maar we willen die vorming graag ook uitbreiden naar andere doelgroepen zoals strandredders, natuurgidsen, hulpdiensten en zo meer. We mikken daarnaast op brede voorlichtingscampagnes voor kustbewoners en toeristen, en willen als vzw ook een volwaardige gesprekspartner worden in advies- en overleggroepen”, klinkt het.

North Seal Team vzw streeft tot slot ook naar meer internationale samenwerking met de buurlanden. Het dagelijks bestuur blijft in handen van Inge De Bruycker. De vzw draait nu al op 173 vrijwilligers, maar blijft op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de bescherming van de zeehondjes.