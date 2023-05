Nog tot begin juni gratis gemeentelijke bloembollen in ‘t Walletje in Knokke-Heist

De kleurrijke beplantingen op rotondes en pleinen in Knokke-Heist oogstten dit jaar opnieuw heel wat bijval bij inwoners en bezoekers. Sinds maandag worden alle bloembollen op het grondgebied verwijderd en vervangen door nieuwe fleurige en geurige zomerbeplanting.

Vroeger belandden deze bloembollen ieder jaar op de composthoop maar duurzaam is deze manier van werken uiteraard niet. Vorig jaar besloot het gemeentebestuur daarom de bloembollen gratis ter beschikking te stellen van de bevolking. Burgers mochten dan aan de werklui die de planten verwijderden, vragen om gratis bollen mee naar huis te nemen. Omdat dit op sommige locaties leidde tot een drukte van jewelste waarbij niet alleen het werk van de groenarbeiders ernstig werd verstoord maar ook resulteerde in verkeersonveilige situaties doordat burgers hun wagens en aanhangwagens foutief parkeerden, heeft de gemeentelijke groendienst dit jaar een efficiënter en veiliger scenario uitgewerkt.

Centraal ophaalpunt in ‘t Walletje

De firma die de bloembollen verwijdert, deponeert die in de eerstkomende weken op een centraal punt op de hoek van Herenweg en Wagenmakersstraat in het bedrijvencentrum ‘t Walletje, vlakbij het AGSO-gebouw. De locatie is afgezet met hekkens en voorzien van spandoeken met het logo van Knokke-Heist zodat het ophaalpunt duidelijk voor iedereen zichtbaar is. Tot begin juni kunnen alle geïnteresseerden hier gratis de bollen ophalen. De hoeveelheid is beperkt tot 1 zak of bak per persoon. Zo heeft elk gezin de kans om een aantal bloembollen te recupereren voor zijn tuin. Zo krijgen deze tulpen, hyacinten en andere voorjaarsbloeiers een tweede leven en geven ze Knokke-Heist een extra fleurig uitzicht in particuliere tuinen.

Verboden om zelf bloembollen uit te graven

Het gemeentebestuur vraagt ook met aandrang aan de bevolking om zelf geen bloembollen uit te spitten op rotondes, pleinen en bloembakken. Deze taak mag enkel uitgevoerd worden door de betrokken werklui die dit met de nodige professionaliteit uitvoeren, alles opkuisen en dan de bloembollen naar het centrale ophaalpunt in ‘t Walletje transporteren. (MM)