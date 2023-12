Nieuwsfeit van het jaar in Lichtervelde: Uitbreiding van de Huwynsbossen

Natuur en Bos kocht dit jaar 33 hectare grond aan met als doel de Huwynsbossen uit te breiden. In de loop van de volgende jaren worden deze ingericht zodat de Huwynsbossen zich verbinden met de Colpaertbosjes.

De Huwynsbossen openden in 2005. Door de aankoop van Natuur en Bos worden deze nu bijna verdubbeld. De gronden waren van landbouwer Danny Verduyn. Hij overleed in 2015 waarna de grond werd verdeeld in percelen. Natuur en Bos kocht deze aan voor 3,6 miljoen euro, via een openbare verkoop.

Heel enthousiast

Niet iedereen is even blij met de aankoop door Natuur en Bos, vooral landbouwers die landbouwgrond zien verloren gaan. Natuurpuntkern Lichtervelde is er wel heel enthousiast over. “De uitbreiding van de Huwynsbossen bieden natuurliefhebbers, avontuur- en rustzoekers in Lichtervelde en omstreken de kans om de natuur in te gaan”, vertelt Eva Waeyaert, Natuurpunt De Torenvalk.

“Hoe je de natuur ook opzoekt, het is goed voor je. Ben je te fiets, te paard of te voet, iedereen zou voldoende ruimte moeten hebben om te genieten van de natuur.” Samenwerken met het ANB, dat is wat Natuurpuntkern belangrijk vindt. “We hopen op vele samenwerkingen met het ANB, er zijn plannen om de komende aanplanten samen te blijven doen, met onder andere het ANB, Natuurpuntkern Lichtervelde (Natuurpunt De Torenvalk), Velt en De Verrekijker.”

Druk bezocht

“Het bos wordt druk bezocht, dat merk je soms aan de paden”, voegt Eva eraan toe. “We hopen naast meer natuur ook meer biodiversiteit te zien. Natuurherstel in onze regio is van groot belang om zowel de biodiversiteits- als de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Samen gaan we voor meer natuur!” (JW)