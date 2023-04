Nieuwe wandelbrug zorgt voor verdere opwaardering van Heulebeekvallei in Kortrijk

De nieuwe wandelbrug over de Heulebeek in Kortrijk werd dinsdag met uitzonderlijk vervoer getransporteerd vanuit Antwerpen en omstreeks 13 uur met een 200-ton kraan geïnstalleerd.

Met de realisatie van een nieuwe wandelbrug over de Heulebeek is de noordelijke oever voor bezoekers toegankelijk en werd een nieuw uitzichtpunt gecreëerd. Dit is een belangrijke volgende stap in de opwaardering van de Heulebeekvallei. Het volledige project zal klaar zijn in de zomer van 2023.

Meer biodiversiteit

De wandelbrug, eveneens toegankelijk voor rolstoelgebruikers, is 18,20 meter lang, 4 meter breed en samengesteld uit een onderbouw van stalen liggers en afgewerkt met een hardhouten bevloering. Op de brug wordt een langgerekte bank voorzien met uitzicht op de Heulebeekvallei.

“Ik ben een grote natuurliefhebber. Sinds de komst van de bypass is hier opmerkelijk meer biodiversiteit. Meer diverse planten brengen insecten met zich mee, dus zien we meer ooievaars, reigers, ijsvogels, maar ook roofvogels zoals de buizerd, kiekendief en valk. Het is gewoon prachtig, een absolute meerwaarde. Ik begrijp niet waarom mensen dit zouden willen tegenhouden. Je komt hier tot rust en dat moeten we koesteren”, zegt buurtbewoner en Natuurpuntlid Ciro Nubile (59).

“Het is prachtig dat we dit stukje natuur kunnen delen met mensen, maar zonder respect voor de omgeving verpest je het voor iedereen” – Ciro Nubile

Inmiddels werden 5.500 nieuwe planten, bomen en struiken aangeplant en natuurlijke oevers gecreëerd. Aan de monding van de bypass in de Heulebeek werden poelen uitgegraven, eveneens goed voor amfibieën. Ciro is één van de Mooimakers in de buurt en is met de komst van de brug – en dus verhoogde toegankelijkheid – bang voor meer zwerfvuil. “Ik ben al vaak heel gefrustreerd terug thuisgekomen na een ronde. Het is prachtig dat we dit stukje natuur kunnen delen met mensen, maar zonder respect voor de omgeving verpest je het voor iedereen. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van vrijwilligers en Stad Kortrijk. Bij deze nogmaals een oproep om op te ruimen achter jezelf.”

Speelelementen en meer toegankelijkheid

De komende maanden wordt de zone ingericht met de aanleg van speelheuvels met daarop onder andere een glijbaan en boomstammen. “Na inspraak van de buurt zullen we avontuurlijke speelelementen voorzien en halfverharde paden. Voorheen was dit al een gebied waar kinderen ravotten, dat maken we nu toegankelijker. Let wel, dit is geen recreatiegebied, maar een natuurgebied die je kan verkennen. Natuur primeert, wij maken die slechts toegankelijk zodat iedereen ervan kan genieten”, zegt Bert Herrewyn, schepen van jeugd, klimaat en biodiversiteit.

Via een gemaaid graspad zal er een verbinding zijn tussen de straat Warande en de speelzone. Ter hoogte van de huidige boomgaard wordt een uitkijkplatform gebouwd. “De beschermde groenzone van de Heulebeekvallei zal doorlopen tot De Groene Verbinding (N50C). Vanuit de Tinekeswijk zal je door de natuur kunnen wandelen tot aan het speeldomein Warande en het centraalgelegen Astridpark”, aldus Herrewyn.