Nieuwe stalling en ontmoetingsruimte in kasteeldomein Poeke

Deze middag openden toerisme Vlaanderen en de gemeente Aalter de nieuwe stalling en ontmoetingsruimte in het prachtige kasteeldomein van Poeke. Minister Demir van Toerisme zegde gisterenavond de afspraak af.

Peter De Wilde , CEO van Toerisme Vlaanderen schetste summier hoe het project en de overname van het domein ‘Park van Poeke’ tot stand kwam. “Als erfgoed was de stalling rijp voor de sloop en vandaag openen we het nieuwe gebouw, met een kostenplaatje van zowat 1 miljoen, waarvan 60% door Aalter betaald. We merken de positieve kracht van toerisme op de bevolking, zeker tijdens en nog na de covidpandemie; We gingen resoluut aan de slag voor een maatschappelijke meerwaarde, vooral voor de omwonenden, de bedrijven en de verenigingen.”

“En dat is niet exclusief Aalter. Dus ook regio Tielt en ver daarbuiten. Het is nu Toerisme Vlaanderen als eigenaar en beheerder van deze site en domein.” Burgemeester De Crem: “ We hebben lang overleg gepleegd, tot een vruchtbare en constructieve samenwerking werd bereikt. Wij laten het niet vallen, maar blijven zorgen voor de nazorg. We beseffen dat de partner echt een goed doel voor ogen heeft. Nog meer positieve promo is gewenst, nu we de ideale bestemming hebben bereikt.”.

Centrale uitvalsbasis

Bruno Paternoster is de projectleider van Toerisme Vlaanderen voor het domein van Poeke-park en geeft nog meer detail inzake de bestemming.“Het nieuwe gebouw wordt de centrale uitvalsbasis voor het groenbeheer van het domein. Voor lokale organisaties is dit de uitgelezen plek om in een oase van groen te vergaderen, of kleinschalige activiteiten te organiseren. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 730 m2 en vervangt een amalgaam van koterijen en stallingen op de hoevesite. Voornamelijk opgetrokken uit hout, perfect in harmonie met de omgeving. Het omvat een ontmoetingsruimte van 100 m2, apart sanitair, een ruim terras, een atelier en bergruimte en een 200 m2 grote stal voor de schapenkudde.”

“Momenteel is er nog geen afgelijnd gebruiksreglement, maar zeker is dat het kan gebruikt worden voor vergaderingen, voor groepen en scholen, voor lezingen en recepties en presentaties. Zeker niet voor luidruchtige avondfeesten, wel serene stille sociale events op kleine schaal. Daarnaast is de site de uitvalsbasis voor het domeinbeheer. Nu al komen aanvragen binnen en dat mag nog meer, vanuit alom in de regio, vanuit de verenigingen.Via kasteelvanpoeke@toerismevlaanderen.be “, aldus de projectleider.

De provinciegrens is geen obstakel voor gebruik van de nieuwe site, kasteel of Poeke-park, want het gaat om een prachtig domein van Toerisme Vlaanderen. (RV)