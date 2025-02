Nieuwe natuurorganisatie met algemene kennisquiz in Hooglede

Natuurpunt heeft sinds kort een eigen werking in Hooglede-Gits en wil de natuur in de regio beschermen om zo inwoners dichter bij de natuur te brengen.

Natuurpunt is een organisatie die zich inzet voor natuurbeleving en -behoud in Vlaanderen. Met meer dan 130.000 leden en 6.000 vrijwilligers is het de grootste natuurvereniging in Vlaanderen en nu dus ook concreet in Hooglede.

“De gemeente Hooglede telt op vandaag al bijna 500 leden bij Natuurpunt en dat is een van de hoogste percentages leden per inwoner. Toch was er nog geen lokale werking en daar komt nu dus verandering in”, legt Daan Vandekerkhove uit.

Diverse activiteiten

“Om de nieuwe werking te vieren, organiseert Natuurpunt Hooglede-Gits verschillende activiteiten. Denk aan begeleide wandelingen, workshops en educatieve sessies. Zo willen we zoveel mogelijk mensen inspireren en laten zien hoe belangrijk en mooi de natuur is”, klinkt het.

De eerste activiteit was ‘Vogels voeren en beloeren’. Uitkijken is het nu naar de algemene kennisquiz op vrijdag 21 februari in zaal Den Akker in Hooglede. Met deze quiz wil Natuurpunt verenigingen, burgers uitnodigen, uitdagen en samenbrengen.

“Door onze Facebookpagina te volgen, blijf je op de hoogte van alle nieuwigheden en evenementen. Onze missie is om inwoners te betrekken bij het behoud van de prachtige en natuur hier en het landelijk karakter. Samen kunnen we zeker onze open en groene omgeving behouden.”, vertelt Daan Vandekerkhove van Natuurpunt Hooglede-Gits.

Groene vingers?

Inschrijven voor de quiz kan via np.hooglede@gmail.com en kost 26 euro per ploeg van 4 personen. Meer informatie kan verkregen worden via de Facebook- pagina of op het e-mailadres np.hooglede@gmail.com.

Ook helpers met groene vingers of mensen met een organisatorisch talent worden nog gezocht. (EVG)