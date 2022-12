Nieuwe bomen en beplanting in Meerlaan in Knokke-Heist: “Bomen staan er triest bij”

In de Meerlaan van Knokke-Heist worden in de loop van volgende week een 50-tal sierperen vervangen door stevige steeneiken. Deze vernieuwing is nodig omdat de huidige sierperen zich niet of nauwelijks kunnen ontwikkelen door hun standplaats.

“De bomen staan er triest bij en zijn de speelbal van de zeewind. Hierdoor vertonen de sierperen vooral aan de noordzijde veelal dode en kale takken. Steeneiken zijn robuuster en beter geschikt om de strakke zeewind in de Meerlaan te weerstaan”, legt het gemeentebestuur uit.

Simultaan wordt de verouderde en vaak afgestorven onderbeplanting vervangen door bloeiende vaste planten met aandacht voor de biodiversiteit. Om de beeldkwaliteit en veiligheid in de Meerlaan te behouden worden de werken gelijktijdig uitgevoerd. Zo vermijdt het gemeentebestuur kale boomputten en potentieel gevaarlijke situaties.

Transformatieplan

De vernieuwing in de Meerlaan kadert in het dossier transformatie bomen waarbij het gemeentebestuur van Knokke-Heist actief inzet op groen in de gemeente maar steeds rekening houdt met de omgeving, biodiversiteit en eigenschappen van een boom- of beplantingssoort. Het doel is om steeds de juiste boom of plantsoort op de juiste plaats te planten om de groenkwaliteit in Knokke-Heist te optimaliseren. (MM)