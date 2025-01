Nieuw tweejarig project om vleermuizen in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen: “Wie zolders, kelders of oude bomen heeft, kan meehelpen”

Vleermuizen hebben het moeilijk. Door lichtvervuiling en het verdwijnen van geschikte verblijfplaatsen slinkt hun populatie. Daarom slaan het Regionaal Landschap Leie en Schelde en de zoogdierenwerkgroep van Natuurkoepel de handen in elkaar. “Wie zolders, kelders of oude bomen heeft, kan meehelpen”, zegt biodiversiteitsmedewerker Janne Tjampens.

“De komende twee jaar zetten we een ambitieus project op poten om vleermuizen in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen en te ondersteunen”, zegt Janne, die vanuit het Regionaal Landschap Leie en Schelde dit project trekt. “We richten ons concreet op burgers uit landelijke gemeenten die doorsneden worden door waterwegen zoals de Leie, de Schelde en het kanaal Kortrijk-Bossuit.”

Het projectgebied strekt zich uit over de gemeentes Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Spiere-Helkijn en Zwevegem. Dit vormt een belangrijke migratieroute voor vleermuizen. “Hier werden in het verleden al verschillende kolonies waargenomen, onder meer in het Orveytbos en op de Transfo-site.”

Oude schuren, zolders en ijskelders gezocht

Maar zonder veilige schuilplaatsen verdwijnen ze. “Vleermuizen zijn veeleisend”, stelt Janne. “In de winter zoeken ze een vorstvrije, vochtige ruimte om in winterslaap te gaan, terwijl ze in de zomer nood hebben aan warme, beschutte plekken om hun jongen groot te brengen.”

Oude schuren, zolders en ijskelders zijn ideaal, net als holle bomen en houtkanten. Toch zijn veel potentiële verblijfplaatsen nog onbekend of niet toegankelijk. Daarom roepen de initiatiefnemers inwoners op om geschikte locaties te melden. “Niet alleen onderdak, maar ook voedsel is cruciaal”, licht Janne verder toe. “Insecten vormen de brandstof voor deze efficiënte jagers. Hoe meer bloemenrijke graslanden, poelen en hagen, hoe groter de prooikeuze. Extra kruiden inzaaien of oude bomen bewaren, maakt een wereld van verschil.”

Fel licht mijden

Ook overmatige verlichting blijkt een boosdoener. Veel vleermuissoorten mijden fel verlichte gebieden, wat hun leefgebied verder versnippert. Wie vleermuizen wil helpen, kan zijn locatie doorgeven via www.rlleieschelde.be/vleermuizen. Bang voor vleermuizen? “Onterecht!”, klinkt het bij Janne. “Ze zijn stil, ongevaarlijk en veroorzaken geen schade. Ze zijn de ideale huurder”, lacht ze.

Bovendien fungeren ze als natuurlijke muggenbestrijders. En dat laatste is in de zomer mooi meegenomen. Dit project loopt tot eind 2026 en wordt ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen.