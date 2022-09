Nieuw stekjesplekje in Zillebeke om jouw plantenstekje voor een ander te ruilen

Rebelle vzw en in het bijzonder Heidi Verschoore brengen de groeiende plantentrend naar Zillebeke. Ze doen dit met een eigen plantenruilinitiatief: het Stekjesplekje. “De bedoeling is om buren de overschotten van eigen planten en stekjes te laten delen met elkaar. We ontwierpen een handig ruilkastje dat zichtbaar opgesteld staat ter hoogte van de Maaldestedestraat 143”, licht Heidi Verschoore toe.

“Rebelle is een vrouwenvereniging die het welzijn van vrouwen verhoogt via thema’s die behoren tot hun leefwereld. We brengen vrouwen op een innovatieve en laagdrempelige manier samen, inspireren hen en komen op voor hun belangen. Als maatschappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor en solidariteit tussen alle vrouwen”, verduidelijkt Justine Hollevoet, educatief medewerker Rebelle vzw.

Groenere buurt

“Het Stekjesplekje is een meerwaarde voor de buurt en het opzet is eenvoudig. Je hebt een stekje, klein plantje of zaadjes op overschot, je labelt je plantje en laat het achter in het kastje en in ruil kun je een stekje meenemen naar huis. Het ruilsysteem is een manier van circulair omgaan met plantenoverschotten om zo iedereen de kans te geven een collectie groene vriendenkring uit te bouwen. Met het plantenruilkastje van Rebelle wordt de buurt groener en ontmoeten mensen elkaar door belangeloos weg te geven wat er over is. We vinden het ook fijn dat via het kastje de mensen in de buurt elkaar beter leren kennen.”

Groene vingers

“Mensen worden echt vrolijk van een grote jungle thuis. Via de stekjesplekjes kunnen ze hun plantenverzameling extra uitbreiden. We hebben al gemerkt dat de stekjes de mensen doen glunderen. Planten worden steeds populairder. Iedereen kan terecht in het ruilkastje waar de stekjes gewisseld kunnen worden. Dat kunnen zaadjes zijn, maar ook kamerplantjes of moestuinplantjes. Op die manier kan iedereen zijn plantenoverschotten kwijt of zijn collectie groen uitbreiden. Het ruilkastje heeft iemand in de buurt die ervoor zorgt dat alles goed verloopt zodat het stekplekje proper blijft. De kastjes zijn een project van de socialistische vrouwenbeweging Rebelle vzw”, besluit Justine Hollevoet.