Nieuw Natuurgebied het Walbos zoekt vrijwilligers

In Kanegem verwierf Natuurpunt de Torenvalk in 2022 een nieuw natuurgebied van 14 hectare: Het Walbos. Het gebied is een mozaïek van bos, graslanden, houtkanten, akkers en houtkanten, waar in goede samenwerking met de vorige eigenaars al een tiental jaren natuurgericht aan gewerkt is. De natuurwaarde is nu al groot en in de toekomst wil Natuurpunt De Torenvalk de natuur hier alleen maar versterken. Het gebied is niet vrij toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte. Maar je kan altijd een geleide wandeling aanvragen of mee komen helpen tijdens de vele werkdagen op de laatste zaterdag van de maand!

Ook in het nieuwe jaar gaat Natuurpunt De Torenvalk weer aan de slag tijdens de werk(voormid)dagen. “Tijdens de werkdagen proberen vrijwilligers de natuur- en de landschappelijke waarden van het Walbos te versterken”, vertelt Noël Lievrouw, vrijwillige beheerder van het natuurgebied Het Walbos. “Natuurpunt De Torenvalk is dus ook nu weer op zoek naar vrijwilligers die een voormiddag in het Walbos willen komen werken. Ben je niet bang om je handen vuil te maken (goede raad: breng misschien je werkhandschoenen mee), werk je graag in groep en werk je graag buiten dan ben je misschien wel de man/vrouw waar we op zoek naar zijn.”

Noël vertelt nog meer over het engagement dat je aangaat als vrijwilliger bij het Walbos. “Je kan maar één keer komen? Geen enkel probleem. We zijn allemaal vrijwilligers. Je bent altijd welkom. We beschikken nu al over een zeer mooi groep van vrijwilligers maar vele handen maken licht werk! Mocht je geïnteresseerd zijn om onze groep te versterken neem vrijblijvend contact op met mij.”