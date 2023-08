Nieuw bos rond de Zavelput krijgt vorm

Op de laatste gemeenteraad werd het ontwerp voor de aanleg van paden en pontons aan de Zavelput in Beveren-Leie unaniem goedgekeurd. In september vorig jaar kocht het stadsbestuur er enkele gronden om het natuurdomein uit te breiden.

De aangekochte gronden liggen tussen de Grote Heerweg in Beveren-Leie en de Leie zelf, maar sluiten ook aan bij het historische Goed te Beaulieu. Het stadsbestuur wil het bestaande natuurdomein rond de Zavelput uitbreiden met zo’n 9 hectare. De investering van ruim een miljoen euro in park- en bosgebied kreeg de afgelopen maanden verder vorm.

Vispontons

Studiebureau Haegebaert uit Jabbeke maakte een ontwerp op voor de aanleg van een padenstructuur en pontons. De Bosgroep legt de omgeving van de Zavelput aan en voorziet in totaal 23.000 planten en 79 grotere bomen. In de boskern komen op termijn onder meer winter- en zomereik, winterlinde, gewone esdoorn, zwarte els, ruwe berk, grove den, trilpopulier en hazelaar. De bosrand zal bestaan uit sleedoorn, hazelaar, brem, hondsroos, sporkehout en jeneverbes.

“Door de aanleg van de padenstructuur wordt het toekomstige bos toegankelijker gemaakt”, duidt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “In het ontwerp worden ook enkele open plekken met zitbanken voorzien. De vijver zelf is bereikbaar via een wandelponton aan de ene zijde, aan de andere zijde worden vispontons ingericht. We zijn in gesprek met een lokale vissersclub om er legaal vissen te kunnen organiseren.”

Bloemenweide

Er wordt ook een bloemenweide voorzien. “Het bos wordt in het volgende plantseizoen aangeplant, vanaf het najaar”, weet schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V). “Met dit project willen we domein de Zavelput nóg aantrekkelijker en bekender maken voor het publiek. Speeltoestellen komen er trouwens niet, het wordt echt een bos.”

De werken starten na de zomervakantie. De Zavelput moet op termijn, samen met Goed te Beaulieu en de groenzone van het Agentschap Natuur en Bos aan de overkant van de Leie, een groene en openbare trekpleister van maar liefst 30 hectare groot worden voor fietsers en wandelaars. (LV)