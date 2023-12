Niet alle ooievaars trekken naar het zuiden in de winter

Het Ooievaar Observatie Initiatief (OOI) heeft er haar jaarlijkse telling van de overwinterende ooievaars opzitten. “Het is opmerkelijk dat zoveel ooievaars hier in Damme blijven in de winter”, zegt Dick Verbouw van het OOI. “We kunnen het niet alleen verklaren door de opwarming van de aarde.”

Damme is en blijft een echte ooievaarsstad. De ooievaars vliegen er over en weer en landen op hun nesten of tal van historische monumenten en privéwoningen. Niet alleen in het centrum van Damme zelf, maar ook in deelgemeenten Oostkerke en Lapscheure. Hun doen en laten wordt nauwlettend gevolgd door enkele enthousiaste burgers. Zoals Dick Verbouw die met echtgenote en twee dochtertjes net iets buiten het centrum van Damme woont. De man is beroepshalve actief in de keuken- en winkelinrichting, maar vindt het leuk om deze vogels te observeren.

Oudere dieren?

“Wij hebben ook op ons dak een nest en ik heb er een vaste camera geplaatst om alles goed te kunnen volgen”, zegt Dick, die ook lid is van het Ooievaar Observatie Initiatief. “Onlangs vond de wintertelling van de in Damme overwinterende ooievaars plaats. Die telling is sinds twee jaar verschoven naar het tweede weekend van december. Vroeger was dit in januari maar dan kunnen er al terug zijn van de trek”, legt Dick uit. “In Damme telden we er 5, in Oostkerke 4 en in Lapscheure 2. Het is inderdaad wel opmerkelijk dat die hier overwinteren want naar gewoonte trekken de ooievaars naar de ‘warme landen’, zoals Ghana of de Ivoorkust. Velen houden het bij Marokko en de laatste jaren blijven er zelfs veel in Spanje en steken ze de straat van Gibraltar niet meer over. Maar een aantal blijven dus gewoon hier in onze contreien, zoals bij ons in Damme. De opwarming van de aarde is over de langere periode misschien wel een verklaring, maar de laatste jaren kunnen we die link niet meer leggen. Waarom ze dan wel blijven? Het kan gaan om oudere dieren die verstek geven voor de verre tocht en wat de jongeren betreft zien we ook wel vaak dat die toch gevoed worden door de mens en het dus voor hen de moeite niet is.”

“Op zich is het geen probleem dat een aantal ooievaars hier blijven. Er doen nogal wilde verhalen de ronde over de ooievaar als jager, maar uit studie en observatie blijkt dat hij toch vooral insecten eet”, verduidelijkt Dick. “Ooievaars gaan niet echt poelen opzoeken, dus tuineigenaren met vijver – en dus kikkers en vissen – mogen vrij gerust zijn. Kadavers eten ze dan weer wel. Zo bracht het koppel op het nest op ons dak onlangs nog twee dode hazen mee.” (PDV)