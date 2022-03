Nestkastje voor Torenvalk krijgt vestiging op bedrijventerrein in Hille

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plaatste een nestkastje voor torenvalken op het bedrijventerrein in Hille. Dit kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Wingene.

Op diverse bedrijventerreinen werden er nestkastjes geplaatst en ook het bedrijventerrein in Hille hoort daarbij. De West-Vlaamse Intercommunale houdt zich bezig met de uitbreiding van het bedrijventerrein Hille- Zuid. “De torenvalknestkast werd geplaatst op vijf meter boven de grond in de groenzone van het bedrijventerrein”, weet schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez (CD&V). “Er werd gelet op de afstand tot de bedrijven, zodat beide partijen ongestoord naast elkaar kunnen aanwezig zijn.”

De torenvalk broedt tussen april en juli en bouwt zelf geen nest, maar gaat op zoek naar een oud nest, gebouw of nestkast in een open of halfopen landschap. “Omdat de natuurlijke broedplaatsen elk jaar afnemen, sprong WVI in de bres en dit is mooi op tijd voor het nieuwe broedseizoen”, vult Brecht nog aan.

Eindpunt deze zomer

De uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Hille-Zuid betekent voor de gemeente Wingene een belangrijke bijkomende ontwikkeling van bedrijfsgronden. “De toewijzing van de meeste percelen is intussen gebeurd en de eerste plannen krijgen vorm”, vertelt burgemeester Lieven Huys (CD&V) “Anderzijds zijn de werken aan de bufferbekkens al richting de eindfase en worden tegen de zomer afgerond.” De gloednieuwe site beschermt niet alleen tegen overstromingen, maar zal ook fungeren als een rustgevende groene ademruimte met ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast vormt de groenzone ook een fietsdoorsteek tussen de Akkerstraat en de Wingenesteenweg. Er wordt steeds zorg besteed aan natuur en biodiversiteit.