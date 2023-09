Nest van Aziatische hoornaars in Slijpe nu toch verwijderd: “Hele buurt is opgelucht”

Het nest van Aziatische hoornaars dat hoog in een boom zat in de Diksmuidestraat in Slijpe werd donderdag verdelgd en verwijderd door 2 vrijwilligers van de vzw Vespabusters. Sinds begin september zorgde het nest, dat meermaals naar beneden viel, voor flink wat ongerustheid bij buren.

Het was Christophe Provoost, die in de Klakkaertstraat woont, die de situatie openlijk aankaartte vorig weekend. “Er waren wel degelijk nog hoornaars actief want de verdelgers vonden donderdag eitjes”, zegt Christophe.

Geen hulp gekregen

Toby Vanhoeck was één van de twee verdelgers die donderdag de klus klaarde: “De eigenaars van de boom hebben er wel degelijk alles aan gedaan om het nest te verwijderen, maar ze hebben van geen enkele partij hulp gekregen. Deze week hebben we dan zelf contact opgenomen met hen.”

Buurman Christophe Provoost: “De vrijwilligers klommen in de boom en ze zagen dat er nog te veel hoornaars aanwezig waren. Daarom hebben ze eerst een gif gebruikt en nadien de tak afgezaagd waardoor de korf in aanbouw uiteindelijk naar beneden viel.”

Koningin

Volgens Christophe zat er nog een koningin in het nest. “Ze zat nog eitjes te leggen, dus er gingen nog larven tevoorschijn komen ook. Dat is de reden waarom de hoornaars actief bleven in de populier. Wij zijn natuurlijk opgelucht, want de voorbije weken durfden de kinderen zelfs niet meer in de tuin te spelen.” (FVBB)