Nest Aziatische hoornaars zorgt voor polemiek in Slijpe: “Onze kinderen durven zelfs niet meer buitenspelen”

Een nest Aziatische hoornaars heeft de voorbije drie weken voor heel wat beroering gezorgd in de wijk rond de Klakkaertstraat en Diksmuidestraat in Slijpe, bij Middelkerke.

Begin september kwam de korf door de regenbuien naar beneden in de tuin van Christophe en Karlein Provoost die B&B Intermezzo uitbaten. Maar de hoornaars hebben een nieuw nest gebouwd dat vorige week vernield werd door de hevige wind. “We zien nog steeds de aanwezigheid van wespen die heen en weer vliegen om het nest een derde keer op te bouwen”, zucht Christophe maandagnamiddag.

De hoornaars hebben een stek gevonden helemaal bovenaan een populier die in de tuin staat van een woning in de Diksmuidestraat. “Wij wonen in de Klakkaertstraat en plots lag de korf in onze tuin. We hebben toen imker Marc Struye uit Leffinge erbij gehaald die bevestigde dat het wel degelijk om Aziatische hoornaars ging. Wij zelf zijn toen binnengebleven omdat we die insecten veel te gevaarlijk vinden. Ook onze kinderen durven sindsdien niet meer buitenspelen.”

“Ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen en ze zullen zelf sterven van de koude of de honger”

De wind zorgde ervoor dat het tweede nest niet intact bleef, maar de beestjes geven niet op want volgens Christophe waren ze maandag opnieuw druk in de weer met het herstellen van hun nest. Imker Marc Struye meent dat de hoornaars hoog in de boom geen gevaar met zich meebrengen voor de mensen beneden. “Ze zullen niet meer in staat zijn om het nest voor de derde keer met succes op te bouwen. Ze kunnen zich niet meer vermenigvuldigen en ze zullen zelf sterven van de koude of de honger.”

Gemeente volgt situatie op

Maandag bevestigde de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker dat de gemeente de situatie opvolgt. “Er zweven misschien enkele wespen rond, maar dat nest heeft zich verplaatst en we weten nog niet naar waar. Als ze terugkeren, staat men klaar om ze te verdelgen. Een specialist uit de provincie heeft een systeem waarbij je wel op die hoogte raakt. Dat zal dan wel op kosten zijn van de eigenaar.”

Christophe en Karlein zullen pas op beide oren slapen als het nest definitief zou verdelgd worden. “Het blijft een kopzorg want we zijn niet op ons gemak zolang ik door mijn verrekijker hoornaars zie heen en weer vliegen naar die plek”, besluit Christophe die van mening is dat de eigenaar van de boom al lang actie had moeten ondernemen. (FVDB)