Nepduiven moeten schade aan gewassen voorkomen: “Effectief en milieuvriendelijk”

Landbouwers kunnen voortaan nepduiven lenen bij het gemeentebestuur. Volgens landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open VLD) zijn de nepduiven een geluidsarm en milieuvriendelijk afschrikmiddel voor de houtduif. De nepduiven zouden naar verluidt heel wat schade aan landbouwgewassen voorkomen.

“De houtduif is verzot op knoppen en kiemplanten”, legt landbouwschepen Chris Verhaeghe (Open VLD) uit. “Die vindt ze op aangeplante akkers. Jaarlijks is de vogelsoort zo verantwoordelijk voor heel wat schade aan landbouwgewassen. Het verlies kan oplopen tot 1.300 euro per hectare. Als duurzame landbouwgemeente willen we onze landbouwers gepast ondersteunen. We zoeken daarbij voortdurend naar milieuvriendelijke en duurzame afschrikmiddelen. De klassieke vogelschrikkanonnen zijn geen ideale oplossing. Je mag ze immers niet zomaar plaatsen en ze zorgen ook voor geluidsoverlast naar de buurt. In onze zoektocht sloegen we de handen in elkaar met Stadlandschap West-Vlaamse Hart. Binnen hun project Geïntegreerd faunaplan maken zij werk van een beter evenwicht in de verschillende diersoorten op het platteland. Het zoeken naar milieuvriendelijke afschrikmiddelen om landbouwers te ondersteunen, is daar een belangrijk onderdeel van. Zo kwamen we bij de nepduiven terecht.”

Combineren

“De klassieke preventiemiddelen, zoals vogelverschrikkers, raakt de houtduif na een tijdje gewoon”, gaat de schepen verder. “Daarom is het belangrijk om verschillende methodes af te wisselen of te combineren. In 2019 startten we al met het uitlenen van 10 nepvossen. De vos is immers een natuurlijke vijand van de houtduif. De aanwezigheid van een nepvos op de akkers houdt de vogels op afstand. Nu voegen we daar ook 10 nepduiven aan toe. Landbouwers kunnen die ophangen op hun akker. Zo wordt bij naderende houtduiven de indruk gewekt dat er een dode soortgenoot is. Dat is voor hen voldoende om op de vlucht te slaan. Nepduiven zijn een eenvoudig, effectief en milieuvriendelijk middel in de strijd tegen schade aan landbouwgewassen. De aankoop van de duiven was mogelijk met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.” Stadense landbouwers kunnen gratis hun nepvos of nepduif reserveren bij de sector Wonen en Omgeving van de gemeente via de website www.staden.be/nepduif of via 051 70 82 01. (CB)