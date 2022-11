Nazomer zorgt voor ongeziene toestroom van zuiderse trekvlinders aan de kust

De warme oktoberdagen hebben niet enkel voor temperatuurrecords gezorgd, maar brachten ook een ongeziene toestroom van zuiderse trekvlinders met zich mee. Dat heeft Natuurpunt woensdag gemeld in een persbericht.

Trekvlinders zijn vlindersoorten die probleemloos grote afstanden kunnen afleggen. Doorgaans wordt er jaarlijks een aantal soorten via gunstige winden naar hier geblazen, maar meestal gaat het om erg lage aantallen. “Wat we echter vanaf 21 oktober zagen, is ongezien. Het gaat om meer dan twintig soorten trekvlinders”, onderstreept Natuurpunt.

Vooral aan de kust

Onder meer de prachtbeer, die tot nu toe maar af en toe in ons land werd waargenomen, is sinds 21 oktober op 26 locaties gezien. De afgelopen dagen werden, vooral aan de kust, ook opvallend veel katoendaguilen en roodstreepspanners waargenomen. Ook de sierlijke haarbos, het verkennertje en de kosmopoliet werden gespot. “Neem daarbij nog een aantal zeer zeldzame soorten die niet jaarlijks in ons land gezien worden, zoals ni-uil en wereldbladroller, en je krijgt een trekvlindermix die we nog niet eerder gezien hadden”, klinkt het.

Voor de vlinders is zo’n verblijf in onze contreien niet bepaald een opsteker. De exemplaren die hier terechtkomen, gaan zich namelijk niet succesvol kunnen voortplanten. Maar omdat slechts een klein deel van de populaties in West-Europa terechtgekomen is, verwacht Natuurpunt niet dat het voortbestaan van de soorten daardoor in de problemen komt.

Vooral ‘s nachts

Voor vlinderliefhebbers is het alleszins een buitenkansje om in eigen land vlindersoorten te zien die hier maar zelden voorkomen, al speelt het fenomeen zich vooral ‘s nachts af, onderstreept Natuurpunt nog.