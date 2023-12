Natuurwerkgroep De Kerkuil zoekt sponsors voor kunstnesten en nestkasten

Natuurwerkgroep De Kerkuil lanceert een inzamelactie voor de aankoop van kunstnesten en nestkasten voor huiszwaluwen, torenvalken en steen- en kerkuilen.

“Voor bepaalde vogelsoorten die het wat moeilijker hebben, proberen we nog dat tikkeltje meer te doen”, laat NWG De Kerkuil weten. “De huiszwaluw is daar één van. Als gevolg van de steeds drogere en warmere zomers durven moddernesten wel eens afbreken. Elk nest met eieren of jongen dat naar beneden valt, is er eentje te veel. Uit de resultaten van het voorbije broedseizoen blijkt dat we op locaties waar kunstnesten opgehangen worden vaak extra koppels mogen verwelkomen, terwijl andere broedkolonies in aantal achteruitgaan.”

Daarnaast is er ook nood aan 17 nestkasten voor de kerkuil, 21 voor de steenuil en 16 voor de torenvalk. “Wat de huiszwaluw betreft, streven we naar honderd nieuwe kunstnesten.”, aldus nog de natuurwerkgroep.

Wie een kunstnest voor de huiszwaluw wil sponsoren, betaalt 10 euro. Voor een nestkast van de torenvalk, wordt een bijdrage van 40 euro gevraagd. Doneren voor een nestkast voor de steenuil of de kerkuil kan respectievelijk voor 75 en 100 euro. Storten kan op het rekeningnummer BE 58 8285 9851 9879 met vermelding van ‘gift project’ en de naam van de vogel. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. (KVCL)