Natuurwerkgroep De Kerkuil viert 25ste verjaardag met feestdag op domein De Blankaart in Woumen

Op zondag 4 september viert Natuurwerkgroep (NWG) De Kerkuil vzw zijn 25ste verjaardag op domein De Blankaart in Woumen. De omgeving van het bezoekerscentrum wordt omgetoverd tot een vogel- en landbouwvriendelijk dorp voor jong en oud. Deze regionale natuurvereniging telt zo’n 1.000 leden en is actief in tien gemeenten in de noordelijke Westhoek.

“Het begon allemaal met het kerkuilenproject vanuit de Milieuraad Veurne, toen Kris Degraeve met enkele anderen NWG De Kerkuil oprichtte”, zeggen Geert Martens, voorzitter Nieuwpoort en projectcoördinator Wim Bovens.

Kerkuilenkoppels

“In 1998 werden de eerste twee kerkuilenkoppels gespot in Eggewaartskapelle en in De Moeren. Die zomer zijn we gestart met het monteren van kerkuilennestkasten, en intussen hebben we een lange weg afgelegd met diverse projecten. We zijn vooral heel trots op ons project kiekendieven. Het eerste broedgeval dateert van 1998, het eerste in West-Vlaanderen, en de start van de populatie! Momenteel volgen we een 100-tal vogels op.”

“De basis van onze vereniging is samenwerken met de overheid, maar vooral met de landbouwers”, benadrukken Geert en Wim. “Wij doen niet aan ‘beleid’, maar zien landbouwers als partners. Elke boer ziet immers de natuur graag, alleen hebben we soms verschillende standpunten, maar we begrijpen en vinden elkaar.”

Druk programma

Om de populatie van grauwe en bruine kiekendieven in stand te houden, is het belangrijk om de vogels zo goed mogelijk op te volgen. Daarom gingen NWG De Kerkuil en het INBO een samenwerking aan om grauwe kiekendieven te ‘zenderen’. “Dit levert enorm veel belangrijke data op over migratie en habitatgebruik”, weet Wim.

“We kunnen ze ook veel sneller opvolgen in verband met nestbescherming, want we zien dat de grauwe kiekendiefkoppels in gras beginnen broeden. Zo’n vogel krijgt een ‘rugzakje’ van 11 gram waarmee we hem continu kunnen volgen van en naar hun overwinteringsgebied in Afrika. ”

Begijn Le Bleu

Wim en Geert leggen nu zondag 4 september graag alles uit op het verjaardagsfeest, met een eivol programma. Er zijn heel wat infostands en Jeroen Denaeghel en Begijn Le Bleu komen hun magazine Fwiet! promoten.

Om 15 uur kan je mee voor een natuurwandeling met boswachter Dirk Raes (ANB). PortemanKijkers laat je de wereld van verrekijkers en telescopen ontdekken.

Kinderactiviteiten

Nicolas Van Overmeeren stelt zijn werk tentoon en aquarelt ter plaatse enkele vogels. In het auditorium zijn er vanaf 13.30 uur korte infosessies rond de verschillende projectsoorten. Er staan ook een heleboel kinderactiviteiten op de agenda, zoals een initiatie uilenballen pluizen, ijsvogelkunstwerkjes maken, een uilenspel, een estafetteloopje en zoektochtje. Er is ook kindergrime tussen 14 en 16 uur.