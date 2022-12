Natuurverenigingen bezorgd om toekomst Zeeparkduinen in De Panne: “Erkent minister belang?”

Recent trok een aantal natuurverenigingen, waaronder Natuurpunt Westkust, de West-Vlaamse Milieufederatie en De Bron vzw aan de alarmbel om te vermijden dat op de voormalige site van camping Zeepark een hotel met een aantal vakantiehuisjes zou komen.

De Zeeparkduinen beslaan 10 hectare op het grondgebied van De Panne. Ze vormen de verbinding tussen het Noordzeestrand en de beschermde Houtsaegerduinen. Maar het gebied werd niet opgenomen als natuurgebied in het gewestplan (1976), noch als beschermd duingebied in het duindecreet (1993) omdat er toen een camping geëxploiteerd werd.

“Naar aanleiding van een schriftelijke vraag ingediend in 2016 stelde de toenmalige minister van Omgeving dat ‘de oorspronkelijk door de camping ingenomen duinen (…) prioritair in aanmerking komen voor aankoop door het Vlaamse Gewest ten behoeve van natuurbehoudsdoeleinden’”, weet Maxim Veys, Vlaams volksvertegenwoordiger Vooruit.

“Daarenboven gaf de minister aan dat ‘in het overleg met de gemeente De Panne en lokale stakeholders bleek dat er geen lokaal draagvlak was en is voor een planologische bestemmingswijziging van ‘gebied voor verblijfsrecreatie’ naar ‘natuurgebied’. Aanvullend werd in het masterplan Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre de verbinding van natuurreservaat de Houtsaegerduinen met de zeereep van de voormalige camping het beschermen van de zone Zeeparkduinen vooropgesteld.”

Maxim Veys heeft hierover bij Zuhal Demir, N-VA-minister omgeving, een vraag ingediend. “In mijn brief vraag ik haar of ze het belang van de zeereep – duinverbinding erkent in het beschermen van kust en hinterland tegen de effecten van de klimaatverandering, en ook het belang van het behoud van de integrale zone van de voormalige camping als natuurverbindingsgebied om de instandhoudingsdoeleinden voor fauna en flora te behalen. Ik vraag ook welke initiatieven de Vlaamse overheid sinds het sluiten van de camping heeft genomen en of er daarna overleg was met het lokale bestuur.”

“Ook wil ik weten of er advies werd gegeven op de opmaak van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) in 2016 en of dit advies nog geldig is. Tot slot vraag ik of de minister overweegt om het perceel aan te kopen of dat er andere initiatieven gepland worden.”

Uniek natuurgebied

Arne Debaeke, van het lokale Team 8660 – Vooruit reageert: “Ook wij dringen aan om de duinen te beschermen én toegankelijk te houden, naar analogie met de duinenzone tussen Koksijde en Oostduinkerke. Een uniek natuurgebied in Vlaanderen, waar ook de lokale bevolking naartoe kan. Geen prikkeldraad maar een open duin vrij toegankelijk voor spelende kinderen met het nodige respect voor fauna en flora, niet zoals de duinengordel tussen de Dynastielaan en de zee. We kijken naar de Vlaamse regering om alsnog de urgentie in te zien en de nodige stappen te ondernemen.”