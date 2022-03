Natuurschrijvers gelauwerd op twintigste West-Vlaamse Natuurstudiedag

De Provincie West-Vlaanderen organiseerde zaterdag de twintigste editie van de West-Vlaamse Natuurstudiedag en voor het eerst werd daaraan een schrijfwedstrijd gekoppeld met als thema ‘Hét natuurbelevingsmoment van 2042’.

De deelnemers werden uitgedaagd om na te denken over het toekomstbeeld van onze natuur. Ze konden hun hun fantasie de vrije loop laten om zich in te beelden hoe onze natuur er binnen twintig jaar zal uitzien.

Dat leverde een reeks mooie verhalen op met otters, zeearenden, de zeespiegelstijging of zelfs pure sciencefiction. De tien beste inzendingen voor de schrijfwedstrijd werden beoordeeld door een jury, voorgezeten door professor gedragsecologie en natuurbehoud Hans Van Dyck.

Emmanuel Desmet uit Heule kroonde zich met ‘Een verscheurende keuze’ tot primus, en dit voor Erik Cooman, Dirk Libbrecht, Filip Matthys en Bart Depestel. Zij wonnen onder andere een bon voor een fluisterboottocht op het natuurdomein de Blankaart in Woumen of een ticket en bezoekersgids voor Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Inspireren

De studiedag is al twintig jaar een begrip in de provincie bij al wie als vrijwilliger of beroepskracht in de natuursector werkt. Tijdens de West-Vlaamse studiedag worden lokale onderzoeken gedeeld en kunnen deelnemers bij infostands meer te weten komen over de natuur. Jaarlijks wordt er rond een overkoepelend thema gewerkt, waarbij professionele sprekers én vrijwilligers aan het woord komen. Het thema deze keer was ‘Tendensen in de natuur’.

Met de studiedag hoopt de provincie om mensen te inspireren om zelf mee te doen met natuuronderzoek, zich als vrijwilliger te engageren of een beroep te starten waarbij je iets voor de natuur kan doen.

Vanwege de coronamaatregelen verliep de jubileumeditie opnieuw digitaal, maar volgend jaar staat er weer een fysieke studiedag op het programma.

De studiedag is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, het agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, de West-Vlaamse Milieufederatie en KU Leuven, campus Kortrijk. (CGRA)