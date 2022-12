Natuurpunt Zwevegem plant nieuw deel bos aan het Beerbos

Natuurpunt Zwevegem plantte in de tweede helft van november 4,15 ha mooi stuk nieuw bos aan.

Het Beerbos, grenzend aan de Zandbeekstraat in Zwevegem, wordt weer een beetje meer bos. Natuurpunt kocht de gronden begin dit jaar aan en ging direct aan de slag.

Meer dan 100 vrijwilligers plantten tijdens drie plantdagen meer dan 5.000 bomen en struiken, ook met de hulp van werknemers van Deceuninck Deforce en van DKdecor.

Maar liefst vijftien verschillende soorten inheemse bomen en struiken werden hier vakkundig geplant. “De bomen werden in ‘kloempen’ aangeplant; bomen en struiken worden zo in cirkels van 12 meter diameter aangeplant met één hoofdboomsoort. Samen met struiken en open plekken zorgt dat voor meer biodiversiteit in een jong bos. Binnen enkele jaren wordt de vroegere voetweg nummer174 weer toegankelijk gemaakt zodat wandelaars door het bos zullen kunnen wandelen”, aldus Eddy Loosveldt van Natuurpunt, die er aan toevoegt dat men op korte termijn nog eens 3 ha zal aanplanten. (GV)