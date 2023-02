Natuurpunt wil dat gemeente voetwegen 21 en 29 herstelt: “Los dit zo snel mogelijk op”

De vzw Natuurpunt Lendelede wil dat de gemeente spoed zet achter het herstel van de voetwegen 21 en 29. “Het gemeentebestuur is daar nu toch al een tijdje mee bezig en het is hoog tijd dat ze daar werk van maken”, zegt Kurt Meerschaert van Natuurpunt. “En heel veel moet daar niet voor gebeuren. Enkel paaltjes en prikkeldraad verzetten kan al voldoende zijn.”

De voetwegen 21 en 29 zijn belangrijke verbindingen in de gemeente. “De Oost-West-verbinding Chemin 21 is de korte ontbrekende verbinding die Lendelede rechtstreeks via kleinere wegen verbindt met Sint-Eloois-Winkel”, aldus Kurt. “Op het grondgebied Sint-Eloois-Winkel ligt er al een asfaltweg daar waar die trage weg aan hun kant uitkomt. Omgekeerd loopt daar ook al de Sint-Antoniusstraat. Het gaat dus alleen om het herstellen van deze verbinding. Dat moet geen verharding zijn, een verbinding met een graspad is al voldoende. Een waardig alternatief voor die verbinding is er niet, tenzij je 2 kilometer omrijdt of wandelt, of je de drukke Winkelsestraat neemt.”

Bosmolens-Heule

Daarnaast is er de Voetweg 29. “De verbinding Noord-Zuid. Die trage weg loopt van Vermandelskapel (de Sneppestraat) naar het zuiden in de Mellestraat en is een verbinding tussen de Bosmolens en Heule. De Sint-Arnoldusstraat, die wat oostelijker ligt, is volgens de nieuwe wet op de trage wegen die dateert van 2019, geen waardig alternatief omdat er daar auto’s mogen doorrijden. De ontbrekende trage weg Sentier 29 is wel een alternatief en een veiligere, niet-gemotoriseerde verbinding.” Natuurpunt diende een vraag tot herstel van die voetwegen in bij het gemeentebestuur. “Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het openhouden en onderhouden van de openbare wegen, waartoe dus ook deze trage wegen. En aangezien ze op dit moment niet toegankelijk zijn moet de gemeente hierover een duidelijk standpunt innemen en dit oplossen. Moeilijk kan dat niet zijn, want beide wegen lopen op perceelsgrenzen, er staan geen gebouwen op beide verbindingen en enkel paaltjes en prikkeldraad zouden verplaatst moeten worden.”

Verantwoordelijkheid

Wat Natuurpunt betreft, moet het gemeentebestuur dringend zijn verantwoordelijkheid nemen. “We waren en blijven altijd bereid tot overleg. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk een oplossing komt in het voordeel van iedereen. We begrijpen ook wel dat er bij het herstel van die voetwegen verschillende betrokkenen moeten gehoord worden, maar dat is niet onoverkomelijk. Elke belanghebbende kan trouwens zelf een initiatief nemen om trage wegen opnieuw open te stellen. En door die voetwegen te herstellen verhoogt de gemeente de (veilige) toegankelijkheid tot de natuur.”

Geen antwoord

Op onze vraag hoe ver het staat met het dossier over die trage wegen antwoordde milieuschepen Rudy Rommens (CD&V) kort: “In samenspraak met alle betrokken partijen werken we aan een oplossing!” Een antwoord dat eigenlijk geen antwoord is…

Wie hier meer over wil weten, kan contact opnemen met de Werkgroep Trage Wegen via Kurt Meerschaert op het nummer 051 69 94 31. (Ivan Balliu)