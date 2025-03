Natuurpunt wil bijzondere natuurwaarde Strategische Spie bewaren: “Maak De Triangel niet publiek”

Met onder meer De Triangel en de Lage Weiden herbergt de Strategische Spie een aantal waardevolle natuurgebieden en landschapswaarden. Groen en Natuurpunt vrezen echter dat die verloren kunnen gaan bij de ontwikkeling van de site. “Onze ervaring leert dat lokale kennis wel eens door de studiebureaus kan worden overruled”, aldus Lieven Stubbe en Rudy Claeys.

De Strategische Spie omvat de zone tussen het station en de Kemmelseweg waarvoor momenteel volop stadsontwikkelingsplannen gemaakt worden. Op de gemeenteraad van maandag 24 februari luidde Lieven Stubbe, voormalig diensthoofd van de milieudienst en nu gemeenteraadslid voor Groen, de alarmbel over de kwetsbare landschappelijke waarden in het gebied, zoals natuurgebied De Triangel, de Lage Weide langs de Hommelhofstraat en de randterreinen van het gewezen goederenstation. “Deze zijn bekend bij de Milieuraad en Natuurpunt Westland, maar onze ervaring leert dat lokale kennis wel eens door de studiebureaus kan worden overruled tijdens de opmaak van concrete uitvoeringsplannen”, aldus Stubbe.

Samen met voorzitter Rudy Claeys van Natuurpunt Westland vreest hij onder meer dat De Triangel, naast het dierenasiel, publiek toegankelijk zal worden gemaakt. “Terwijl dit natuurgebied van 1,5 hectare net het resultaat is van meer dan 50 jaar rust”, aldus Lieven Stubbe. “Het is moerasgebied met bijzondere fauna en flora. Er groeien hier zelfs orchideeën. De geplande ontsluiting voor voetgangers en fietsers gebeurt dan ook best buiten of desnoods op de huidige begrenzing van het gebied.” Ook binnen het militair domein langs de Kemmelseweg bevinden zich interessante landschappelijke waarden. “Poelen, bloemrijk hooiland, houtkanten, boomrijen, een boomgaard, een bosje van 2 hectare… Binnen het domein bevindt zich trouwens de grootste kolonie huiszwaluwen van de hele Westhoek, ongeveer 80 bewoonde nesten. Het gewezen antennepark (12 hectare) werd vorig jaar onder impuls van de stad omgevormd tot het aantrekkelijke landschapspark ‘Driekoningen’, waar wandelrecreatie, natuur en landbouw perfect samengaan.” Het open weidelandschap van 2,5 hectare langs de Hommelhofstraat, de Lage Weiden, is dan weer een relict van de oorspronkelijke moerassen en inundatievlaktes rond Ieper. “De landschappelijke kwaliteiten bleven er goed behouden, op de hoger gelegen randzone kwam er een mooie landschappelijke inrichting door ANB”, vervolgt Lieven Stubbe.

Natuurwaarde

“Zelfs het gewezen goederenstation heeft een bijzondere natuurwaarde. Sinds 2013 is het een tijdelijke opslag van bouwmaterialen en puin, maar voordien ontwikkelde zich er een enorm soortenrijke kruidenvegetatie met Zuid-Europese allures en dito fauna, met zeldzame vlindersoorten en andere insecten. Een recente en intensieve inventarisatie van de insecten op de rand van dit gebied met De Triangel leverde veel nieuwe soorten op.”

“De geplande ontsluiting gebeurt best buiten of op de huidige begrenzing van het gebied”

Omdat de natuurgebieden in de Strategische Spie weinig bekend zijn bij de meeste Ieperlingen stelt Stubbe voor om in samenwerking met de betrokken stadsdiensten in juni of juli een weekend met geleide bezoeken te organiseren. Momenteel wordt het resultaat van het ontwerpend onderzoek planologisch vertaald binnen het PRUP Strategische Spie.

Historische context

Volgens schepen Miguel Gheysens (Team Ieper) werden de historische context en de natuurwaarden daarbij in beeld gebracht. “Zowel CO7 als de dienst Landschap gaven hiervoor hun input. Het ontwerpend onderzoek neemt ook de bestaande groenelementen als basis”, aldus Gheysens. “Maar door de vele infrastructuren doorheen het gebied is er weinig onderlinge samenhang en connectie tussen waardevolle landschappelijke elementen. Daarom wordt gestreefd naar een aaneengesloten en toegankelijke groenstructuur als basis voor het ontwerp. Ook de ecologische component profiteert mee van de nieuwe groenconnecties. Water krijgt een prominente plek in de groenruimte, niet enkel op basis van een historische evocatie, maar veeleer vanuit een noodzaak voor de stad. Slechts in tweede orde kreeg de ontwikkeling in functie van wonen en woonondersteunende functies vorm. Het is terecht dat de natuurwaarden bewaakt moet worden, maar de dienst Landschap en de Groendienst zijn betrokken bij elke stap in het planproces.”