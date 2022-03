Natuurpunt vraagt plantenliefhebbers om kustplant boommalva op te sporen

Malva Arborea, ook wel boommalva genoemd, duikt steeds vaker op in België. Hoewel bij ons niet inheems, werd de soort toch aangetroffen in De Panne en Oostduinkerke. Natuurpunt vraagt plantenliefhebbers daarom uit te kijken naar de plant uit de kaasjeskruidfamilie, die zich mogelijk in België zal vestigen.

De soort kan overtollig zout via de bladeren verwijderen, wat het een kustplant bij uitstek maakt. Boommalva komt van nature vooral voor aan de kusten rond het westelijke deel van de Middellandse Zee, maar ook aan de Atlantische Oceaan reikt de plant van Portugal tot in het Franse Normandië.

Waarnemingen doorgeven

In 2020 doken voor het eerste enkele exemplaren op in ons land. Ondertussen komt de soort met een tiental exemplaren voor in minstens twee populaties in De Panne en Oostduinkerke. Of dit een voorbode is van meer, kan Natuurpunt niet met zekerheid zeggen. De organisatie roept daarom plantenliefhebbers op om boommalva’s in België via de site www.waarnemingen.be te registreren om de verspreiding van de soort te documenteren.

“De toekomst zal uitwijzen of deze nieuwkomer zich zal vestigen, verder zal uitbreiden in België en een bedreiging zal vormen voor inheemse planten”, klinkt het bij Natuurpunt.