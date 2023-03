Natuurpunt trekt aangevraagde vergunning voor Katerbos voorlopig in:“We willen niet dat er een overhaaste beslissing genomen wordt”

Het Katerbos, een nieuw aan te leggen bos dat tussen de Groenestraat en de Leie zou komen te liggen, heeft Wevelgem al een week lang in zijn greep. Buurtbewoners lieten verstaan liever een een weide dan een bos naast hun woning te zien, en op woensdagnamiddag protesteerden lokale boeren bij het college van burgemeester en schepenen tegen de verdwijning van het landbouwgebied. Het college sprak woensdagavond met Natuurpunt af om de aangevraagde vergunning voorlopig in te trekken.

Het Katerbos, een gepland bos van 85.000 vierkante meter met 20.000 inheemse loofbomen aan de Artoisstraat, beroert de gemoederen al enige tijd in Wevelgem. De ‘Groenstraatgroep’ protesteerde vorige week al tegen de komst van het bos op de door Natuurpunt gekochte grond. In eerste instantie leek dat protest tevergeefs, want tot groot ongenoegen van de buurt bleek de bosaanvraag al ingediend en was het gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos al verleend.

De gouverneur zal alle partijen binnen Rivierherstel samen brengen in de komende weken. Bebossing is en blijft een belangrijke doelstelling binnen het meerjarenplan van Wevelgem – Schepen van Leefmilieu en Groenbeleid Stijn Tant (CD&V)

Op woensdagnamiddag (gisteren, n.v.d.r.) kwam er plots steun uit onverwachte hoek. Boze buren trokken met hun tractoren naar centrum Wevelgem, om bij het college van burgemeester en schepenen protest aan te tekenen tegen de verdwijning van agrarisch gebied. De boeren mochten in het Sociaal Huis ook even op audiëntie bij het college, om hun zaak te verdedigen.

Bijkomende vragen gouverneur

Dat schepencollege besloot woensdagavond dus, na overleg met Natuurpunt, om de aangevraagde vergunning in te trekken. Naar eigen zeggen omdat het gemeentebestuur van Wevelgem diezelfde dag gecontacteerd werd door de diensten van de gouverneur. “Ze hadden bijkomende vragen rond de aankondiging het bos op een perceel”, zegt Stijn Tant, schepen van Leefmilieu en Groenbeleid (CD&V). “De gouverneur is door de Vlaamse Regering aangesteld als intendant voor het project Rivierherstel Leie.

“Met Natuurpunt werd nu afgesproken om de aangevraagde vergunning voorlopig in te trekken, zodat geen overhaaste beslissing genomen moet worden. De gouverneur zal alle partijen binnen Rivierherstel samen brengen in de komende weken. Bebossing is en blijft een belangrijke doelstelling binnen het meerjarenplan van Wevelgem”, besloot Tant.