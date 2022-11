Natuurpunt roept Vlaamse regering op om Zeeparkduinen De Panne te beschermen

Natuurpunt roept de Vlaamse regering op om de Zeeparkduinen in De Panne te beschermen. Dat meldt Natuurpunt donderdag in een mededeling. De duinen werden eerder niet beschermd omdat er zich toen een camping bevond op het terrein. Ondertussen is de camping gesloten. Wel zou er gepland worden om vakantiehuisjes en een hotel te bouwen.

De Zeeparkduinen werden oorspronkelijk niet beschermd in het Duinendecreet omdat er zich een camping bevond. Nu de campingactiviteit is stopgezet, pleit Natuurpunt voor bescherming.

Stijgende zeespiegel

“De situatie is veranderd. Het duingebied van ruim zes hectare, dat zich uitstrekt tussen het Noordzeestrand en het natuurreservaat De Houtsaegerduinen, voldoet aan de criteria voor bescherming in het kader van het duinendecreet”, klinkt het.

De duinen in kwestie vormen volgens Natuurpunt een natuurlijke bescherming tegen mariene overstromingen die belangrijk is bij de steeds sneller stijgende zeespiegel.

Insijpelend neerslagwater

“Bovendien houdt het duinenmassief ook insijpelend neerslagwater vast waardoor een zoete grondwaterlens zich vormt die het hinterland beschermt tegen verzilting. Bebouwing en verhardingen verminderen de oppervlakte zand waarin het neerslagwater kan indringen en de zoete grondwaterbel versterken.”

Bovendien heeft de natuur zich al rijkelijk hersteld sinds de sluiting van de camping zes jaar geleden. “Typische duinplanten zoals blauwe zeedistel, zeewinde, zeewolfsmelk, zeeraket en duindoorn verschijnen op talrijke plekken en onder meer de zeer zeldzame kuifleeuwerik broedt er”, klinkt het bij Natuurpunt.

Natuur en landschap herstellen

“De Zeeparkduinen bieden een unieke kans om over een afstand van bijna een halve kilometer natuur en landschap te herstellen. Dat kan door de site van de voormalige camping te herbestemmen naar natuurgebied en te onteigenen.”

“Wij roepen de Vlaamse regering op om hier haar verantwoordelijkheid te nemen voor de natuur, voor de zeewering, voor het zoet grondwater en voor de recreant die van de duinen wil genieten.”