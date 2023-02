Natuurpunt quizt voor Vijfwegenpoel

Natuurpunt Groot-Staden organiseert op vrijdag 17 februari een quiz ten voordele van natuurgebied De Vijfwegenpoel.

“We organiseren onze quiz al voor de zesde maal”, weet voorzitter Koen Vandeportaele van Natuurpunt Groot-Staden. “Onze quiz draait rond algemene kennis. Er zijn dus vragen rond alle mogelijke onderwerpen en niet alleen maar over natuurgerelateerde kennis.” “De quiz staat open voor teams van maximum 4 man”, legt bestuurslid Chris Verhaeghe uit. “Momenteel zijn er al een 20-tal ploegen ingeschreven. We laten maximum 30 teams tot de quiz toe.”

De algemene kennis quiz van Natuurpunt Groot-Staden vindt op vrijdag 17 februari om 19.15 uur plaats in gemeenschapscentrum De Nestel in de Vijfwegenstraat in Westrozebeke. De deuren van de zaal gaan om 19 uur open. Het inschrijvingsgeld bedraagt 24 euro per ploeg. Er dient vooraf per mail ingeschreven te worden via natuurpuntgrootstaden@gmail.com met vermelding van contactgegevens en ploegnaam.

De opbrengst gaat naar De Vijfwegenpoel, het natuurgebied op De Vijfwegen dat Natuurpunt Groot-Staden beheert. “De opbrengst wordt besteed aan het onderhoud van het natuurgebied en kan ook gebruikt worden voor aankopen ter uitbreiding van het natuurgebied als de kans zich daartoe voordoet”, aldus Koen Vandeportaele.

(BCH/foto JCR)