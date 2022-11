Natuurpunt plant meer dan 8,5 hectare nieuw bos op 43ste Dag van de Natuur: “Hoogste opkomst sinds 1981″

Op twaalf verschillende plaatsen werden zaterdag nieuwe bomen aangeplant voor de 43ste Dag van de Natuur. Meer dan 11.000 boompjes gingen de grond in, goed voor 8,5 hectare nieuw bos. Natuurpunt kon daarbij rekenen op liefst 350 vrijwilligers.

Het Walbos is een natuurgebied van zo’n 14 hectare dat tussen de Ruiseleedsesteenweg en de Axpoelmolenstraat in Kanegem ligt, net tegen de grens met Ruiselede. Negentig vrijwilligers, waaronder ook delegaties van Mivalti en De Rinkel, plantten er 5.400 bomen. “De opkomst is bijzonder groot dit jaar en daar zijn we uiteraard heel tevreden mee”, aldus Ronald Kesteloot. “Eigenlijk hadden we voor deze actie op zestig vrijwilligers gerekend, maar de respons overtrof de verwachtingen. We hebben zelfs een tiental mensen naar een andere plantactie in de Vagebuurbossen in Wingene kunnen sturen.”

Vrijwilligers

Onder meer Jill Noé en haar zoon Noi (12) staken zaterdag vrijwillig de handen uit de mouwen. En daar hebben ze een goede reden voor. “We wonen boven op de Poelberg. Toen Noi twaalf jaar geleden geboren werd, was er toevallig ook een boomplantactie bezig van De Torenvalk, net voor onze deur. Die bomen zijn dus precies even oud als onze zoon. Binnenkort gaan we er trouwens nog enkele bomen bij planten. Vorig jaar hebben we ook al meegeholpen met planten en dit jaar doen we dat met plezier opnieuw. In zekere zin is dit onze manier om iets terug te doen.”

Zaterdag was het de allereerste keer dat er zo massaal bomen geplant werden in het Walbos. Bruno Beirnaert, een van de mannen die het gebied begin dit jaar schonk aan De Torenvalk, was er ook bij. “Het doet deugd om te zien dat het Walbos zo sterk leeft, zeker ook omdat Tielt weinig natuur heeft”, zegt hij. “Toen we de boerderij en de omliggende landerijen in 2008 kochten was ons plan van meet af aan om de gronden te vergroenen en er een mooi stuk agrarische natuur van te maken. Op drie jaar tijd zorgden we voor 30.000 vierkante meter houtkanten, hagen en heggen en gingen er 150 bomen de grond in en om ons werk ook tegen de toekomst te wapenen besloten we het gebied aan de Torenvalk te schenken. Daar kregen we heel erg veel positieve reacties op en we halen veel voldoening uit het feit dat hier vandaag zoveel mensen komen helpen.”

Hoogdag

Voor Noël Lievrouw (70), die in 1977 aan de wieg stond van de natuurvereniging, is de Dag van de Natuur een absolute hoogdag. “Alleen in 1981, toen we masaal bomen gingen knotten, was de opkomst nog hoger. In de jaren negentig ging het wat in dalende lijn maar de laatste vijf à tien jaar komen er elk jaar nieuwe mensen bij en daar zijn we uiteraard bijzonder blij om. Ook het ledenaantal van De Torenvalk zit trouwens al langer in de lift.”