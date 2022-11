Natuurpunt plant 3.000 boompjes

Tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 26 november plant Natuurpunt IJzervallei maar liefst 3.000 boompjes aan in het natuurgebied van de Blankaart. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te komen planten om 9.30 uur en om 13.30 uur aan het atelier in het kasteelpark van de Blankaart.

“Het vrijwilligerswerk draait heel goed, met een ploeg van 15 mensen, allen met een verschillende achtergrond. Zij doen vooral werken rond het beheer van De Blankaart. Het boren van de gaten om de bomen en struiken te planten wordt dan ook volledig door het vrijwilligersteam gedaan”, vertelt Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart. “Aan de oostzijde van de Blankaartvijver gaat het natuurgebied van de Blankaart over van de overstroombare vallei naar de hoger gelegen zandleemstreek. De hoger gelegen percelen grasland vormen een buffer tussen het landbouwgebied en de kern van het natuurgebeid: de grote Blankaartvijver.

In deze buffer wil Natuurpunt het bocagelandschap herstellen. Dit is een halfopen landschap dat wordt gekenmerkt door een lapjesdeken van kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen, houtwallen of muurtjes. Daarom willen we op 26 november een brede houtkant aanplanten rondom een perceel gelegen nabij de Goudmijndreef (zijweg Oostbroekstraat Woumen-Merkem). Het gaat om een gemengde houtrand die bestaat uit haagbeuk, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, hondsroos en Gelderse roos als struiken en winterlinde en zomereik als opgaande bomen.”

Kom meeplanten

De plantactie wordt gesponsord door Kronospan, een wereldproducent van houtafgeleide producten die wereldwijd een vergroeningsoperatie doorvoert. “Verder kijken we ook uit naar volgend jaar en zoeken we uit hoe we kunnen voorkomen dat we zoals bij de grote droogte vorig jaar, opnieuw zonder water vallen en hoe we meer kunnen bufferen”, aldus Guido Vandenbroucke.

Alle natuurliefhebbers zijn welkom op 26 november om mee bomen te planten. Vele handen maken licht werk en voor het planten van 3.000 bomen zijn wel wat handen nodig. Natuurdomein De Blankaart vind je in de Iepersteenweg 56/90 in Woumen.

(ACK)