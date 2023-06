Natuurpunt organiseert beheerswerken in natuurgebied De Rotersmeers

Kortrijkzanen met groene vingers zijn deze zaterdag, 17 juni, welkom in het natuurgebied De Rotermeers. Daar organiseert milieuorganisatie Natuurpunt voor het eerst dit jaar de beheerswerken.

Concreet wordt het gemaaide gras op het domein verwijderd en omgetoverd tot een bloemrijk hooiland. Om die bergen aan gemaaid gras te verwijderen rekent Natuurpunt op de hulp van vrijwilligers. “We mikken op een 25 à 30-tal vrijwilligers”, zegt mede-initiatiefnemer Brecht Demasières van Natuurpunt.

De vrijwilligers van Natuurpunt onderhouden het hele jaar door het domein De Rotermeers in Bissegem, aan de Leie. Denk maar aan het planten van bomen, het proper houden van de paden of het onderhouden van de infrastructuur. Sinds Natuurpunt het natuurgebied De Rotermeers in 2016 in handen kreeg organiseert het ieder jaar twee keer een evenement om ‘beheerswerken’ te organiseren. Dan wordt het gesnoeide gras vervangen door een bloemrijk hooiland. “Zo zorgen we voor een verarmde bodem, die geeft meer kans aan wilde bloemen om te groeien”, zegt mede-initiatiefnemer Brecht Demasières van Natuurpunt. Het rekent hiervoor op de hulp van een twintigtal vrijwilligers. “Al heb ik dit jaar al veel gemaaid, dus het mag altijd meer zijn”, voegt Brecht nog toe.