Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen breidt uitmet BEI

Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen is de regionale koepel van vier Natuurpuntafdelingen, waaronder Natuurpunt Ruidenburg. Binnen deze afdeling werd de kern BEI (Bekegem/Eernegem/Ichtegem) opgericht.

Hans Verplancke (51) uit Eernegem maakt ons wegwijs in het reilen en zeilen van zo’n streekkern. “Zoals de naam het zegt, is onze kern vooral gericht op Groot-Ichtegem. De andere kernen binnen Ruidenberg zijn Koekelare en Kortemark. Met deze drie kernen is zowat het hele Ruidenberggebied gedekt. De bedoeling is dat we plaatselijk acties organiseren, proberen interessante gebieden in beheer te krijgen, kortom het natuurbewustzijn van de mensen trachten te stimuleren.”

“De eerste actie die BEI in 2024 organiseert is het planten van enkele honderden streekeigen boompjes en struiken op het terrein achter de Engelschool in de Zeemeeuwstraat in Ichtegem. Afspraak daar op 13 januari om 10 uur breng een spade mee!”

Nachtbrakers

“Op 16 maart zijn de vogelliefhebbers aan de beurt. Na een korte inleiding over de leef- en broedgewoonten van de steenuil ga je op zoek naar deze nachtbrakers in het gebied rond Sportcentrum Klokkenput in Eernegem. Hiervoor is het aantal deelnemers beperkt, dus vooraf inschrijven is de boodschap. Wie het ziet zitten om ’s anderendaags de handen uit te mouwen te steken, kan deelnemen aan het ‘Groot Opruimweekend’. Graag inschrijven vóór 10 maart via natuurpuntbei@gmail.com zodat de organisatoren weten hoeveel fluohesjes, handschoenen, prikkers en vuilniszakken ze moeten voorzien. Afspraak om 10 uur aan het kapelletje in de Zuster Clarastraat (kruispunt met Fonteinstraat, red.) in Ichtegem.” (ED)

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van streekkern BEI vindt alle informatie op https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-ruidenberg-kern-bei. Je kan ook de Facebookpagina van de groep volgen: https://www.facebook.com/groups/natuurpuntbei. Meer info op 0467 01 24 54 of via mail: natuurpuntbei@gmail.com