Natuurpunt Krekel ijvert al 30 jaar voor meer groen in Anzegem

Dertig jaar geleden ontstond de Anzegemse tak van Natuurpunt. Onder de naam Natuurpunt Krekel trachten ze de gemeente Anzegem in het groen te steken. Ook in de uitbreiding van het Beukenhof heeft Natuurpunt Krekel een groot aandeel. De ‘boomplantdag’ die daar normaal plaatsvond op 25 november is door de hevige regenval verplaatst naar zaterdag 16 december. Dat laat voorzitter Carlos Van De Ghinste niet aan zijn hart komen.

Al van kleins af aan is Carlos Van De Ghinste gepassioneerd door bomen, planten en beestjes. Dat merk je, want bij ieder getsjierp van een verscholen vogeltje, benoemt Carlos onmiddellijk de soort. En met zijn mobiele telefoon neemt hij van elke zwam een foto. Als hij dan thuiskomt, geeft hij zijn foto’s in op een website. Op die manier archiveert hij de verschillende soorten planten in Anzegem.

Dat is belangrijk om over enkele jaren te kunnen vergelijken welke soorten verdwenen en welke nieuwe soorten opduiken. Met zijn bottines is hij goed gewapend tegen de hevige regenval van de afgelopen dagen en met zijn verrekijker spot hij vogels.

Enkele jaren terug werd bij Carlos beenmergkanker gediagnosticeerd. Maar dat houdt hem niet tegen om samen met zijn bestuur en bijna 300 Natuurpuntleden een groener Anzegem te creëren, waarvan de Vlindertuin een van die realisaties is. “Wij zijn heel blij met de Vlindertuin. Enerzijds heb je het strakke stuk dat goed wordt onderhouden door de Groendienst. Anderzijds heb je ons stukje natuur waar we alles een beetje in het wildeweg laten groeien.”

De perkjes die Natuurpunt ‘onderhoudt’ worden in het voorjaar gemaaid. “Het is heel belangrijk dat we ze dan pas maaien omdat veel beestjes zoals muizen, egels en insecten hun winterslaap doen in de lange, dorre planten. Maar ook de poppen van vlinders verschuilen zich hierin. Dus door te vroeg te maaien zouden al deze beestjes sterven.”

Ook de plannen voor de uitbreiding van het Beukenhof komen deels van Natuurpunt Krekel Anzegem. Zij kwamen met het idee om meer dan 3.000 boompjes en 30 verschillende soorten inheemse flora aan te planten. In het midden komt een picknickplek en errond een wandelpad.

Krekel

Toen Natuurpunt een tak wilde inrichten in Anzegem 30 jaar terug waren enkele Anzegemnaars snel overtuigd. De naam werd Natuurpunt Krekel Anzegem omdat een krekel wel eens durft tegen te spartelen en te zeggen waar het op staat. Carlos benadrukt dat hij met Natuurpunt Krekel vooral niemand tegen de hielen wil trappen.

“Met Natuurpunt Krekel Anzegem proberen we zo goed mogelijk samen te werken met het gemeentebestuur en de Groendienst. Zij leveren voortreffelijk werk en we zijn ze ook heel dankbaar voor al hun inspanningen.” Dankzij die goede samenwerking leven er in Anzegem maar liefst vier uilensoorten, dat is volgens Carlos iets waar we preus op mogen zijn.”

“Die uilen zetten ze in de kijker met een van hun evenementen: ‘de amfibieën en uilentocht’. Op dit jaarlijkse evenement komt er altijd heel veel volk af. En om het nieuwe jaar in te zetten, organiseren ze een wandeling langs alle prachtige vergezichten in Anzegem. Maar voor die wandeling eraan komt, moeten er op 16 december heel wat bomen worden geplant.”

“Daarom roepen ze iedereen met groene vingers op om af te komen naar de uitbreiding van het Beukenhof. Want daar worden op die zaterdag meer dan 3.000 boompjes geplant. “We kunnen alle handen gebruiken. Normaal vond het 25 november plaats, maar omdat de zware machine geen gaten kan maken in de te zompige grond wordt het nu verplaatst.”

Groene longen

Het doel van Natuurpunt Krekel Anzegem is het creëren van verschillende groene longen in Anzegem. Er zijn er nu al heel wat aanwezig, maar in de toekomst hoopt Carlos er toch nog wat bij te hebben. Aan de overkant van zijn huis in de Albrecht Rodenbachstraat bijvoorbeeld. Daar ligt een stuk grond dat momenteel volledig is ondergelopen met water. Omdat dit zo overstromingsgevoelig is, is het niet interessant voor boeren, maar wel perfect om er nog een extra biotoop van te maken. De plannen met deze grond staan in afwachting al klaar op Carlos zijn telefoon.

“Het is eigenlijk heel simpel, een poel voor amfibieën en errond enkele bomen en planten.” Dit project staat nog bovenaan de to-dolijst van Carlos. “Mijn gezondheid laat mij helaas in de steek, maar ik hoop diep van binnen dat ik met deze plek nog een mooi stukje natuur in Anzegem kan achterlaten.”

Carlos Van De Ghinste is een groene ziel in hart en nieren, maar ook het kloppend hart van Natuurpunt Krekel Anzegem. Maar de altijd bescheiden Carlos benadrukt meermaals hoe trots hij is op alle leden en vrijwilligers van Natuurpunt Anzegem. En ook Ivan van de Groendienst verdient een speciale vermelding. Want zonder hem en de hele Groendienst, het gemeentebestuur, het Natuurpuntbestuur en alle leden en vrijwilligers zouden ze nooit staan waar ze nu al zijn geraakt.

(TV)